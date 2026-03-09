Mejor, más bonito y a mejor precio para colocar a BYD en aprietos

Coches y Motos 09 MAR 2026 - 01:03h.

La oferta de BYD que deja KO a sus rivales

El mercado de los SUV eléctricos compactos no deja de crecer. Cada vez hay más marcas dispuestas a competir en un segmento donde destacan modelos como el BYD Atto 3 o el BMW X1 eléctrico. Ahora aparece un nuevo rival dispuesto a dar guerra: el Zeekr X, un modelo que acaba de anunciar sus precios para España.

Este Zeekr X es un SUV compacto que apuesta por un diseño moderno y tecnológico. Su objetivo es claro: plantar cara a algunos de los eléctricos más populares del momento. La marca china quiere competir no solo con precio, sino también con prestaciones, equipamiento y tecnología.

Tres versiones para el nuevo Zeekr X

La gama del Zeekr X se articula en tres versiones: Core, Long Range y Privilege. Todas comparten una filosofía clara: ofrecer mucha potencia eléctrica y un equipamiento muy completo incluso desde el modelo de acceso.

La versión Core es la puerta de entrada a la gama. Utiliza un motor eléctrico de 200 kW (272 CV) con tracción trasera y una batería LFP de 49 kWh. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y ofrece una autonomía de 330 kilómetros WLTP. Todo ello con un precio de 37.990 euros.

Hasta 428 CV de potencia y casi 450 km de autonomía

El equipamiento del Zeekr X Core ya es muy completo. Incluye llantas de 19 pulgadas, faros Full LED, techo panorámico, Head-Up Display, pantalla central de 14,6 pulgadas, cuadro digital de 8,8 pulgadas y climatizador bizona. También suma Android Auto, Apple CarPlay, cámara trasera, sensores de aparcamiento y numerosos asistentes de conducción.

Un escalón por encima se sitúa el Zeekr X Long Range. Mantiene el motor de 272 CV y la tracción trasera, pero incorpora una batería de 69 kWh que permite alcanzar 446 kilómetros de autonomía WLTP. Además mejora ligeramente las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 5,6 segundos. Su precio arranca en 42.490 euros.

La gama culmina con el Zeekr X Privilege, la versión más potente. En este caso incorpora dos motores eléctricos, uno en cada eje, para ofrecer tracción total y una potencia combinada de 315 kW (428 CV). Mantiene la batería de 69 kWh y una autonomía de 425 kilómetros WLTP. Con 47.490 euros de precio, este SUV eléctrico demuestra que el nuevo Zeekr X llega con argumentos suficientes para poner en aprietos a rivales como BYD.