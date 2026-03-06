eldesmarque.com 06 MAR 2026 - 19:22h.

La UE analiza la legalidad de la baliza V-16

La baliza V-16 podría no tener un futuro tan claro como parecía. En los últimos meses han surgido dudas sobre su legalidad en Europa. Desde enero de 2026, todos los vehículos con matrícula española deben llevar una baliza V-16 para señalizar averías o accidentes. Este dispositivo luminoso sustituye oficialmente a los triángulos. Se coloca sobre el vehículo y envía la ubicación del incidente a la plataforma DGT 3.0.

Sin embargo, la Unión Europea ha puesto este sistema bajo revisión. Bruselas analiza si la normativa española respeta las reglas comunitarias. El problema no es la baliza en sí. El conflicto se centra en la conectividad obligatoria y la geolocalización integrada.

La baliza V-16, en revisión por la Unión Europea

Según las autoridades europeas, exigir esas características podría vulnerar el principio de libre circulación de mercancías dentro del mercado único. La normativa española podría estar imponiendo requisitos técnicos que no existen en otros países de la Unión.

Si Europa concluye que la regulación no cumple las directivas comunitarias, las consecuencias podrían ser importantes. España podría verse obligada a modificar la normativa o incluso retirar la obligatoriedad de la baliza V-16.

Esto también afectaría a las multas impuestas desde que la medida entró en vigor. En caso de declararse ilegal el sistema, las sanciones podrían anularse. Incluso podría abrirse la puerta a reclamaciones para recuperar el dinero pagado.

La Guardia Civil recomienda usar los triángulos como medida complementaria

El impacto también alcanzaría al mercado. Muchos conductores han pagado unos 40 euros de media por cada baliza. Comercios y fabricantes han invertido en su comercialización. Por eso algunos expertos aconsejan prudencia. Conservar los triángulos puede ser, de momento, una decisión inteligente.

En cualquier caso, la Guardia Civil ya dijo que no hubiera prisas por deshacernos de los triángulos. Todo lo contrario. En determinadas situaciones como curvas cerradas o cambios de rasante siguen siendo de gran ayuda, aunque ya no sean obligatorios. Asimismo, Pere Navarro, director general de Tráfico, ya confirmó que usar los triángulos seguirá siendo igual de válido.