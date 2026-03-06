El nuevo BMW no sólo será el más bonito, tendrá 800 km de autonomía y será accesible
Será presentado en la segunda mitad de este 2026
No es barato, pero este BMW es un icono
BMW prepara uno de los movimientos más importantes dentro de su estrategia eléctrica. La marca alemana quiere ampliar su gama de SUV eléctricos con un modelo que combine diseño deportivo, gran autonomía y tecnología avanzada. Ese coche será el futuro BMW iX4.
Este nuevo SUV coupé eléctrico nace con un objetivo claro. BMW quiere ofrecer un modelo más emocional dentro de su familia eléctrica. El iX4 se posicionará como una alternativa más dinámica y estilizada frente al BMW iX3, un modelo más convencional dentro de la gama.
BMW dará el do de pecho con el nuevo iX4
La llegada del iX4 también supone un cambio importante en la gama. El actual BMW X4 con motores térmicos desaparecerá progresivamente del catálogo. BMW ha decidido sustituirlo por una nueva generación totalmente eléctrica, más eficiente y adaptada a las nuevas normativas.
En el apartado técnico, todo apunta a una configuración muy concreta. El BMW iX4 contará con dos motores eléctricos y tracción total xDrive. Es decir, un motor en cada eje. Esta arquitectura permitirá ofrecer más potencia, mejor reparto de par y mayor estabilidad en cualquier tipo de conducción.
Máxima tecnología y un precio ‘razonable’
Uno de los datos que más expectativas está generando es la autonomía. Las primeras estimaciones apuntan a cifras que podrían superar los 800 kilómetros según el ciclo WLTP. Si se confirma, el iX4 se situará entre los eléctricos con mayor alcance del mercado.
La presentación del BMW iX4 está prevista para el segundo semestre de este año, mientras que su llegada a los concesionarios se espera para marzo de 2027. La producción se realizará en Debrecen, Hungría, en una planta de última generación. El precio todavía no se ha confirmado, aunque todo indica que será competitivo para el nivel de tecnología y autonomía que ofrecerá.