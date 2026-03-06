No llevar la Baliza V-16 en el lugar correcto te puede costar 200 euros

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 04:17h.

Una mala colocación de este elemento es sinónimo de sanción

Cuánto es la multa por no llevar la nueva baliza obligatoria en el coche

La baliza V-16 se ha convertido en uno de los elementos de señalización más relevantes dentro de la normativa de seguridad vial en España. Este dispositivo luminoso está diseñado para advertir de la presencia de un vehículo detenido en la vía por avería o accidente, sustituyendo progresivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Sin embargo, su utilización también implica cumplir una serie de normas, y colocarla de forma incorrecta puede conllevar una sanción de hasta 200 euros.

El objetivo de este sistema es mejorar la seguridad de los conductores cuando se ven obligados a detener su vehículo en carretera. A diferencia de los triángulos, la baliza permite señalizar la situación sin tener que abandonar el coche, algo especialmente importante en autopistas y autovías donde caminar por el arcén supone un riesgo considerable.

Para que el dispositivo cumpla su función correctamente, debe colocarse en el punto más alto posible del vehículo, normalmente sobre el techo. De esta forma la señal luminosa puede proyectarse en todas las direcciones, permitiendo que otros conductores detecten la presencia del vehículo detenido con suficiente antelación.

No es ningún secreto que muchos conductores todavía desconocen las normas de uso de este dispositivo. Uno de los errores más frecuentes consiste en colocar la baliza en zonas del coche que no garantizan una visibilidad adecuada, como el capó, el maletero o incluso en el interior del vehículo junto a la ventanilla.

La colocación incorrecta también puede ser sancionada

El correcto funcionamiento de la baliza depende en gran medida de su ubicación. Si el dispositivo no se sitúa en el techo o en una zona elevada del vehículo, la señal luminosa pierde alcance y visibilidad, lo que reduce su eficacia para advertir al resto de usuarios de la vía.

En este sentido, colocar la baliza en una posición incorrecta puede ser considerado un uso indebido del sistema de señalización. La normativa establece que los elementos destinados a advertir de una avería o emergencia deben garantizar una visibilidad suficiente para evitar situaciones de peligro, por lo que no cumplir este requisito puede derivar en una sanción económica.

Cabe destacar que la multa prevista para esta infracción asciende a 200 euros. La sanción no depende únicamente de llevar o no el dispositivo, sino también de utilizarlo de la forma correcta cuando se produce una detención inesperada del vehículo en la carretera.

Además de la ubicación, otro aspecto importante es que la baliza esté debidamente homologada. Existen diferentes modelos en el mercado, pero solo aquellos que cumplen con los requisitos técnicos establecidos pueden utilizarse como sistema oficial de señalización.

Por todo ello, la correcta utilización de la baliza V-16 se ha convertido en un aspecto clave dentro de las medidas de seguridad vial. Este dispositivo busca reducir los riesgos asociados a las averías en carretera, pero su eficacia depende directamente de que los conductores lo empleen siguiendo las normas establecidas.

A medida que su uso se generaliza, conocer cómo debe colocarse y utilizarse correctamente resulta fundamental para evitar sanciones y garantizar que el sistema cumpla su función principal: advertir con claridad y rapidez de la presencia de un vehículo detenido en la vía.