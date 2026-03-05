eldesmarque.com 05 MAR 2026 - 00:33h.

Si estás pensando en comprar un coche de segunda mano, debes saber esto

El Toyota que no pisa el taller tiene 15 años de garantía

Compartir







Taller mecánicoHay coches que enamoran y coches que quitan el sueño. Informarse antes de comprar es clave. Porque un motor problemático puede convertir la conducción en una carga económica difícil de asumir.

La advertencia no llega desde un fabricante. Ni desde una campaña oficial. Llega desde los talleres. Y, en este caso, desde el usuario de TikTok Loyal Cars, que ha señalado tres motores que, según su experiencia, pueden convertirse en una auténtica pesadilla mecánica.

Ojo a estos tres motores

El primero en su lista es el conocido N47 de BMW, un bloque diésel 2.0 muy extendido entre 2007 y 2014. Sobre el papel ofrecía buen rendimiento y consumos ajustados. En la práctica, acumuló numerosas quejas por un problema muy concreto.

La cadena de distribución es su punto crítico. Según explica Loyal Cars, en muchos casos se estira antes de tiempo. En situaciones graves, puede llegar a romperse sin previo aviso. El daño suele ser severo. Motor afectado. Reparaciones muy caras.

PUEDE INTERESARTE La tecnología más puntera de BMW provocará la ‘desaparición’ de los mecánicos

El segundo motor señalado es el Ford 1.0 EcoBoost de primeras generaciones, especialmente entre 2012 y 2018. Era un ejemplo de downsizing extremo. Mucha potencia en poco espacio. Pero esa presión mecánica pasó factura en algunas unidades.

PUEDE INTERESARTE Mercedes decide retirarlo del mercado

Nadie se salva, ni las low cost, ni las generalistas, ni las premium

Los problemas de refrigeración provocaron sobrecalentamientos. En ciertos casos aparecieron deformaciones de culata, fallos de lubricación y averías en el turbo o en los casquillos de biela. No todos fallan. Pero cuando lo hacen, el coste puede ser elevado.

El tercer bloque mencionado por Loyal Cars es el 1.3 Multijet de Opel y Fiat. Es un motor conocido por su bajo consumo. Sin embargo, también ha dado problemas recurrentes en la válvula EGR y en la bomba de alta presión.

Cuando estos componentes fallan, aparecen pérdidas de potencia y tirones. Las reparaciones no siempre son simples. Y pueden disparar la factura si el mantenimiento previo no ha sido riguroso.