La trail diseñada en Barcelona no tiene nada que envidar a la Yamaha Ténéré o Honda Africa Twin

Queremos detenernos para analizar en profundidad una moto trail que ha sido diseñada en Barcelona, y que para mucha gente ya es la más bonita del sector. Porque no tiene absolutamente nada que envidiar a la Yamaha Ténéré o a la Honda Africa Twin, gracias a todo lo que ofrece, que no es poco. Se trata de la Morbidelli T 502 X, que se ha colado entre las favoritas de mucha gente, y destaca por una estética cuidada, con una ergonomía sublime y realmente cómoda, y un comportamiento noble y predecible.

Es ideal para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, y aterriza con un argumento muy claro, que es el equilibrio entre prestaciones, seguridad y comodidad, además de un precio asequible. Sin lugar a dudas, promete convertirse en una de las referentes del sector, y hacer frente a otros modelos como la Benelli TRK 502 X, la Voge 525 DSX, la Macbor Montana XR 5 y muchas más. Y pese a ser fabricada en Italia, su diseño se ha realizado en la ciudad condal.

Es una moto multiusos, perfecta para su uso diario, pero también para irse de ruta los fines de semana. Está totalmente equipada con lo que necesitas de serie, y en su corazón se encuentra un motor bicilíndrico en línea de 486 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos y ocho válvulas, con un doble árbol de levas en cabeza. La potencia máxima que ofrece es de 47 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 45 Nm a 6.750 rpm, y cuenta con refrigeración líquida, inyección electrónica y sistema de encendido TCI. Por otro lado, el consumo ronda los 4,6 litros por cada 100 kilómetros.

No nos creemos el precio de la Morbidelli T 502 X

Aunque si hay algo que nos deja sin palabras es el irrisorio coste que tiene esta Morbidelli T 502 X, ya que va a poder estar en tu garaje desembolsando apenas un total de 5.390 euros, lo que es un chollo.