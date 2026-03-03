Más bonito que el Renault Captur (según muchos) y cada vez más vendido: el SUV urbano que no deja de crecer

Coches y Motos 03 MAR 2026 - 20:50h.

Toyota tiene un SUV que arrasa en España

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Compartir







El Toyota Yaris Cross se ha convertido en uno de los SUV urbanos con mayor crecimiento comercial en su categoría. Su diseño robusto y diferenciado, unido a una mecánica eficiente, lo han situado como una de las alternativas más sólidas frente al Renault Captur en el competido segmento B-SUV.

Con 4,18 metros de longitud, el Yaris Cross ofrece un formato compacto claramente orientado al entorno urbano, pero con una imagen más musculosa que la de un utilitario elevado. La altura libre al suelo, los pasos de rueda marcados y una carrocería de proporciones equilibradas refuerzan una estética que, para muchos, resulta más atractiva y coherente dentro del concepto SUV.

El habitáculo mantiene un planteamiento funcional, con espacio suficiente para cinco ocupantes y una posición de conducción elevada que mejora la visibilidad. El maletero alcanza los 390 litros en las versiones de tracción delantera, una cifra competitiva en el segmento y adecuada para un uso familiar ocasional. La calidad de ajustes y materiales mantiene un nivel acorde a su posicionamiento.

Cabe destacar que la gama incorpora una versión con motor de 130 CV dentro de su sistema híbrido autorrecargable. Esta configuración combina un bloque de gasolina de tres cilindros con un motor eléctrico, ofreciendo una potencia conjunta superior y una respuesta más solvente en aceleraciones y vías rápidas, sin renunciar a la eficiencia que caracteriza a este modelo.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este Renault es muy top

Hibridación más potente y equipamiento completo

La variante de 130 CV mejora las prestaciones respecto a la versión anterior de menor potencia, manteniendo consumos ajustados gracias a la gestión electrónica del sistema híbrido. La transmisión automática e-CVT prioriza la suavidad de funcionamiento, especialmente en ciudad, donde el sistema puede operar en modo eléctrico en determinadas circunstancias.

PUEDE INTERESARTE Lexus reinventa la conducción con su sistema steer-by-wire

En este sentido, el equilibrio entre rendimiento y eficiencia es uno de los pilares del modelo. El sistema híbrido permite reducir consumos en tráfico urbano y mantener un comportamiento estable en carretera, adaptándose a distintos escenarios de uso sin necesidad de recarga externa.

El equipamiento incluye asistentes avanzados a la conducción, como frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo. El sistema multimedia con pantalla táctil y la instrumentación digital completan un conjunto tecnológico alineado con las exigencias actuales del segmento.

Por otro lado, el comportamiento dinámico prioriza el confort y la facilidad de conducción. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del asfalto y la dirección ofrece un tacto ligero que facilita las maniobras. Un Toyota Yaris Cross con motor de 130 CV que refuerza su posición como uno de los SUV urbanos más equilibrados y con mayor crecimiento dentro del mercado actual.