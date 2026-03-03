El SUV bonito de Mercedes que arrasa entre los que buscan diseño y estatus

Coches y Motos 03 MAR 2026 - 04:47h.

El representante de Mercedes en el segmento D-SUV eléctrico no te dejará indiferente

Mercedes acaba con el problema del GLA

Compartir







El Mercedes-Benz EQC es uno de los SUV eléctricos más elegantes que ha lanzado la marca alemana. Su diseño combina modernidad y sofisticación. La parrilla frontal cerrada, la línea luminosa que une los faros y las formas redondeadas le dan una imagen muy refinada. Es un coche que proyecta estatus sin necesidad de exageraciones.

Sus dimensiones refuerzan esa presencia. Mide 4.761 mm de largo, 1.884 mm de ancho y 1.624 mm de alto, con una generosa batalla de 2.873 mm. El interior es amplio. Cómodo. Bien aislado. El maletero ofrece 500 litros, ampliables hasta 1.460 litros. Perfecto para viajar en familia o para escapadas de fin de semana.

PUEDE INTERESARTE Mercedes decide retirarlo del mercado

Una referencia entre los D-SUV eléctricos

El Mercedes EQC compite directamente con el BMW iX3, el Polestar 3 y el Audi Q6 e-tron. Frente a ellos, el EQC destaca por su calidad de acabados y por un entorno interior muy tecnológico. La experiencia a bordo es silenciosa. Refinada. Muy premium.

En España, el EQC se comercializa exclusivamente en versión 400 4Matic. Incorpora dos motores eléctricos que entregan 408 CV y un impresionante 760 Nm de par máximo. La tracción total mejora la estabilidad y la capacidad de aceleración. Es rápido. Y muy seguro.

El 0 a 100 km/h lo completa en 5,1 segundos. La velocidad máxima está limitada a 180 km/h. La batería de 80 kWh permite recorrer hasta 429 kilómetros según el ciclo WLTP. Una cifra suficiente para el uso diario y viajes interurbanos sin ansiedad.

Un equipamiento a la altura

En equipamiento, el Mercedes EQC incluye faros LED, control de crucero activo y sistema multimedia MBUX con navegación integrada. La doble pantalla digital refuerza la sensación futurista. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto, ofrece conectividad total.

Además, suma portón trasero eléctrico, cámara trasera, sensores de aparcamiento y asistentes como alerta de cambio de carril o lector de señales. El EQC no solo es un SUV eléctrico. Diseño, potencia y lujo eléctrico en un solo paquete. Por eso está arrasando entre quienes buscan algo más que movilidad.