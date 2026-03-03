Nadie esperaba que el nuevo SUV de Mitsubishi fuera tan bonito, está dando que hablar

eldesmarque.com 03 MAR 2026 - 15:32h.

Mitsubishi recupera a uno de sus iconos, pero con un formato diferente

La última joya de Mitsubishi ya se puede comprar en España

El Mitsubishi Eclipse Cross EV ha sorprendido a propios y extraños. Nadie esperaba un salto estético tan grande en la marca japonesa. Su diseño futurista llama la atención desde el primer momento. Líneas afiladas. Firma lumínica muy marcada. Y una silueta moderna que rompe con el pasado.

Sus dimensiones lo sitúan en el corazón del segmento compacto eléctrico. Mide 4.489 mm de largo, 1.864 mm de ancho y 1.571 mm de alto. La batalla alcanza los 2.784 mm. El espacio interior está bien aprovechado. El maletero ofrece 545 litros, ampliables hasta 1.670 litros. Es práctico. Y familiar.

Así es el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross EV

Compite con modelos como el Mercedes-Benz EQA, el Smart #3 o el Volvo EX40. Frente a ellos destaca por su relación entre equipamiento, tecnología y precio. Está dando que hablar. Y con razón.

Monta un motor eléctrico de 220 CV y 300 Nm de par máximo. La tracción es delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. La velocidad máxima es de 170 km/h. La batería de 87 kWh permite superar los 600 kilómetros de autonomía. Cifras muy competitivas en su categoría. Más adelante llegará una versión inferior, con una batería de 60 kWh.

Ya está a la venta en España

El precio recomendado es de 49.550 euros. Pero aplica un descuento comercial de 6.500 euros, lo que lo deja en 43.050 euros al contado. Además, con el descuento Promofinance de 4.000 euros, el precio final baja hasta 39.050 euros. Una propuesta muy agresiva.

El acabado Kaiteki viene muy completo. Incluye llantas bitono de 19 pulgadas, cuadro digital de 12 pulgadas, pantalla central de 12 pulgadas con Google integrado y conectividad inalámbrica. También suma climatizador bizona, asientos y volante calefactables y portón eléctrico manos libres.

En seguridad incorpora sistemas como control de crucero adaptativo (ACC), mantenimiento de carril, frenado multicolisión y monitorización del conductor. Faros adaptativos Full LED, cámara trasera y múltiples sensores completan el conjunto. El nuevo Eclipse Cross EV no solo es bonito. También es tecnológico, eficiente y competitivo. Y eso explica por qué está dando tanto que hablar.