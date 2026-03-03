Más bonito que el Porsche más bonito y sorprendentemente bueno

eldesmarque.com 03 MAR 2026 - 14:02h.

Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

Tiene más potencia que un Porsche a precio para todos los bolsillos

El DS 4 es uno de esos coches que obligan a mirar dos veces. Su diseño es atrevido. Elegante. Diferente. Hay quien dice, exagerando un poco, que es más bonito que el Porsche más bonito. Puede sonar provocador. Pero su estética francesa tiene algo especial. Mucha personalidad. Mucho carácter.

Mide 4.400 mm de largo, 1.470 mm de alto y nada menos que 2.061 mm de ancho. La batalla es de 2.675 mm. Es compacto. Pero transmite empaque. El maletero ofrece 430 litros, ampliables hasta 1.240 litros. No solo entra por los ojos. También es práctico.

Cuatro versiones mecánicas para el DS Nº4

Desde 36.840 euros, ofrece una relación entre diseño y equipamiento difícil de igualar. Destaca por su confort interior y un comportamiento equilibrado. Es cómodo en autopista. Ágil en ciudad. Y refinado en todo momento. Sorprende. Para bien.

La gama arranca con un motor gasolina 1.2 turbo de 145 CV y 230 Nm, con tecnología MHEV de 48 voltios. Lleva cambio automático de doble embrague de 6 velocidades y etiqueta ECO. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Alcanza 203 km/h. Y consume 5,2 l/100 km.

También hay dos con etiqueta CERO

También hay una versión diésel 1.5 de 130 CV y 300 Nm, igualmente eficiente con 5,2 l/100 km. Su precio parte desde 37.886 euros. Para quienes buscan electrificación total, está el DS 4 E-Tense eléctrico, con 215 CV, batería de 58,3 kWh y hasta 448 km de autonomía WLTP. Hace el 0 a 100 en 7,1 segundos. Desde 43.300 euros.

La variante híbrida enchufable de 225 CV combina un motor gasolina 1.6 y uno eléctrico. Permite circular hasta 81 km en modo 100% eléctrico gracias a su batería de 13,2 kWh. Tanto esta versión como la eléctrica cuentan con etiqueta CERO. También parten desde 43.300 euros.

El acabado Pallas ya incluye llantas de 19 pulgadas, faros EcoLED, cuadro digital y pantalla táctil de 10 pulgadas. Suma climatizador bizona, control de crucero adaptativo con Stop&Go, cámara trasera y múltiples asistentes. El DS 4 no solo es bonito. Es completo. Y sorprendentemente bueno en todo lo que hace.