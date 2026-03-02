El modelo más atractivo de Kia es el que muchos están eligiendo sin pensarlo dos veces

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 23:49h.

También es el más lujoso, el más tecnológico y el más grande

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Compartir







El Kia EV9 es hoy el buque insignia de la marca. El SUV eléctrico más grande que ha fabricado Kia. Y también el más llamativo. Su diseño es robusto, futurista y muy personal. No pasa desapercibido. Es un coche que impone presencia.

Las cifras lo explican todo. Mide 5.015 mm de largo, 1.980 mm de ancho y 1.780 mm de alto. La batalla alcanza los 3.100 mm. Eso significa espacio real. Mucho espacio. Puede configurarse con 7 plazas (2+3+2) o con 6 plazas (2+2+2) para un enfoque más exclusivo.

El modelo más lujoso de Kia está disponible en dos configuraciones en su interior

El maletero de este Kia también juega en otra liga. Ofrece 312 litros con todas las plazas operativas, más 52 litros adicionales en el maletero delantero. Si se abaten filas, puede llegar hasta 2.393 litros. Incluso con cuatro o cinco plazas habilitadas dispone de 828 litros. Es versátil. Muy familiar.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

A mitad de camino entre el lujo y la racionalidad aparece el precio. La versión de siete plazas parte desde 63.340 euros. La variante de seis plazas asciende a 75.440 euros, ofreciendo un plus de confort y lujo Frente a rivales como el Volvo EX90 o el Mercedes-Benz EQS SUV.

Casi 500 km sin repostar

En el apartado mecánico, el Kia EV9 monta dos motores eléctricos con 384 CV y 600 Nm de par máximo. Dispone de tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 5 segundos. La velocidad máxima es de 200 km/h. Prestaciones de gran turismo.

La batería es de 105 kWh. Permite recorrer hasta 497 kilómetros de autonomía según ciclo WLTP. Además, el EV9 admite carga ultrarrápida de hasta 240 kW. Puede recuperar energía suficiente para 219 kilómetros en solo 15 minutos. Ideal para viajes largos.

El acabado GT Line completa el conjunto. Llantas de 21 pulgadas, techo solar eléctrico y sistema multimedia con tres pantallas. Incluye cámara 360º, asistente de ángulo muerto, climatizador trizona y asientos ventilados y calefactables. El Kia EV9 combina diseño, tecnología y espacio real. Por eso muchos lo eligen sin pensarlo dos veces.