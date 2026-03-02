El nuevo Kia Sportage híbrido mejora su fórmula ganadora: espacio, eficiencia y coste contenido

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 01:04h.

Es el SUV más vendido de la marca y quiere seguir siéndolo

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Los primeros Kia Sportage no convencían. Los surcoreanos todavía no entendían los gustos europeos. Ahora todo ha cambiado. Y prueba de ello es que, actualmente, es el SUV más vendido de la marca en España y en todo el mundo. Un éxito consolidado. Ahora, en su quinta generación actualizada, refuerza sus puntos fuertes. Más tecnología. Más eficiencia. Y un equilibrio difícil de batir. Mantiene una fórmula clara. Buen diseño. Mucho espacio. Y precio competitivo.

Con 4.515 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.650 mm de alto, crece en tamaño ante su versión anterior. La batalla de 2.680 mm garantiza amplitud interior. El maletero alcanza los 526 litros. Puede llegar a 1.715 litros con los asientos abatidos. Es uno de los más capaces del segmento. Ideal para familias.

Versiones mecánicas para todos los gustos

La gama arranca desde 28.220 euros al contado en su versión gasolina. El motor 1.6 TGDi de 150 CV entrega 270 Nm de par. Cambio manual de seis marchas. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Consume 6,8 l/100 km. Una opción equilibrada para quien prioriza el precio.

Por encima hay alternativas diésel con sistema MHEV de 136 CV. También un gasolina de 180 CV con tracción total. Pero el verdadero protagonista es el Sportage HEV. La versión híbrida autorrecargable que mejora la eficiencia sin complicaciones.

La electrificación, muy presente

Combina un motor 1.6 T-GDI con un propulsor eléctrico. La potencia conjunta es de 239 CV. El par máximo alcanza los 280 Nm. Utiliza cambio automático de 6 relaciones con convertidor de par. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Su consumo medio es de 5,5 l/100 km. Más potencia. Menos gasto.

El precio oficial del HEV es de 41.590 euros, pero en la web de Kia se anuncia desde 29.470 euros con promociones. Una diferencia importante. Corona la gama una versión híbrida enchufable de 245 CV con tracción total desde 42.660 euros. Opciones para todos los perfiles.

Eso no es todo. Desde el acabado Concept, el equipamiento es completo. Incluye faros LED, climatizador bizona y cámara trasera. Suma asistentes como frenada de emergencia con detección de peatones y mantenimiento de carril. Pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. El nuevo Sportage híbrido mantiene su esencia. Espacio amplio. Consumo contenido. Y una relación entre precio y producto muy convincente.