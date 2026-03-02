Cuesta como un Dacia Sandero, pero tiene 200 CV y tecnología de Audi

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 21:58h.

Un deportivo de los que ya no quedan a precio low cost

El nuevo Dacia es, para muchos, la mayor maravilla

Puede sonar exagerado. Pero no lo es. Hoy puedes encontrar un SEAT León 2.0 TFSI de segunda mano por un precio similar al de un Dacia Sandero nuevo. Hablamos de cifras que rondan los 13.000 o 14.000 euros. La diferencia es lo que te llevas a cambio.

El Sandero es racional. Práctico. Económico. Pero el León 2.0 TFSI juega en otra liga. Bajo el capó esconde un motor 2.0 turbo de 200 CV. Un bloque de cuatro cilindros con carácter. Con empuje. Con sonido. Nada que ver con un utilitario básico.

Un icono que quiere seguir haciendo historia

Este motor desarrolla alrededor de 280 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en poco más de 7 segundos. Supera los 230 km/h de velocidad punta. Son cifras que todavía hoy impresionan. Y que lo colocan muy por encima de cualquier modelo nuevo por ese precio.

Además, no es solo potencia. Es tecnología del Grupo Volkswagen. Comparte base mecánica con modelos de Audi A3 o Volkswagen Golf GTI de su época. Eso significa chasis sólido. Buena puesta a punto. Calidad estructural.

El interior también sorprende. Especialmente en acabados FR. Asientos deportivos. Buen ajuste de materiales. Equipamiento completo para su tiempo. Climatizador. Control de estabilidad. Sistema multimedia. Todo con un enfoque claramente dinámico.

Uno de los últimos deportivos puros de Seat

Eso sí, no todo es perfecto. El consumo es superior al de un utilitario moderno. Puede rondar los 8 o 9 litros a los 100 km en uso real. Y el mantenimiento exige cierto cuidado. Pero a cambio tienes prestaciones y sensaciones que un coche nuevo básico no puede ofrecer.

Por el precio de un Sandero nuevo, puedes conducir un compacto con 200 CV, ADN deportivo y tecnología Audi. Si buscas en páginas especializadas lo encontrarás por menos de 14.000 euros. Son unidades entradas en kilómetros, pero este Seat también presume de fiabilidad y durabilidad. No es la opción más lógica. Pero sí una de las más pasionales. Y eso, para muchos, pesa más que cualquier etiqueta de coche nuevo.