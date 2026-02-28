Más barato que un Dacia Sandero, con buen maletero y tecnología: este pequeño eléctrico sorprende

Coches y Motos 28 FEB 2026 - 14:06h.

Un eléctrico por menos de 10.000 euros, y no es una broma

El nuevo Dacia Sandero de Fiat

El Dacia Spring es uno de los eléctricos más accesibles del mercado. Tanto que incluso cuesta menos que un Dacia Sandero, el coche low cost por excelencia. Es pequeño. Ligero. Muy práctico para ciudad. Pero también ofrece un maletero razonable y un nivel de tecnología superior al esperado en su precio.

Mide 3.701 mm de largo, 1.583 mm de ancho y 1.485 mm de alto. La batalla alcanza los 2.423 mm. Dimensiones compactas. Perfectas para aparcar. Para moverse en calles estrechas. El maletero ofrece 288 litros. Una cifra destacable en su segmento. Más que suficiente para el día a día.

Así es el Dacia Spring más barato

Entre sus principales virtudes destacan el precio, la eficiencia y un diseño renovado. Compite con modelos como el Opel Corsa-e y el Peugeot E-208. Pero juega en otra liga en coste. Es una puerta de entrada real al coche eléctrico.

La versión de acceso monta un motor de 33 kW (45 CV) y 113 Nm de par. Tiene cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 19,1 segundos. Su velocidad máxima es de 125 km/h. Incorpora una batería de 26,8 kWh. Homologa 220 km de autonomía, que pueden ser hasta 300 km en ciudad.

También hay una versión para los más exigentes

Por encima se sitúa la versión más potente. Ofrece 48 kW (65 CV) y el mismo par de 113 Nm. Mejora la aceleración hasta 13,7 segundos en el 0 a 100 km/h. Mantiene la batería de 26,8 kWh y la autonomía oficial. Es más ágil. Más resolutiva en tráfico urbano.

El equipamiento incluye aire acondicionado, elevalunas eléctricos y cierre centralizado. Añade alerta de carril, sensor de aparcamiento y detector de fatiga. La versión completa suma pantalla táctil con navegador, Apple CarPlay y Android Auto, además de llantas de aleación. Tecnología sencilla. Pero funcional.

El precio arranca en 17.890 euros al contado o 17.317 euros financiados. Con ayudas del Plan MOVES y aportación adicional, puede situarse por debajo de 10.000 euros. El Sandero parte desde 13.490 euros. Así, el Spring se convierte en una alternativa eléctrica real. Más barata. Con etiqueta CERO. Y sorprendentemente completa.