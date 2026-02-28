Coches y Motos 28 FEB 2026 - 10:24h.

La berlina que eligen quienes no se conforman con poco, pero no quieren pagar de más por marca

Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

El BYD Seal no ha necesitado mucho para ser uno de los eléctricos más deseados del mercado. Lo ha hecho con un diseño elegante, deportivo y muy llamativo. Muchos conductores lo consideran más atractivo que un Tesla. Y no solo por estética. También por precio y equipamiento. Es una berlina que entra por los ojos. Y convence con cifras.

Mide 4.800 mm de largo, 1.875 mm de ancho y apenas 1.460 mm de alto. La batalla alcanza los 2.920 mm. Proporciones de gran berlina. Imagen baja y afilada. El maletero ofrece 400 litros. Compite con modelos como el Citroën C4 X, el Xpeng P7 o el Mazda 6e. Pero el Seal aporta un equilibrio muy difícil de igualar.

Tres versiones mecánicas a elegir

Uno de sus grandes argumentos es la autonomía. Está disponible con tres configuraciones mecánicas. La versión Comfort equipa batería de 61 kWh y motor de 231 CV. Ofrece hasta 460 km de alcance. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Y alcanza 220 km/h. Prestaciones más que suficientes.

La versión Design es la más equilibrada. Monta batería de 83 kWh y desarrolla 313 CV. Su autonomía llega hasta 570 kilómetros. Una cifra clave. Permite viajar sin ansiedad. Acelera en 5,9 segundos y mantiene un consumo contenido. Es la opción que más está creciendo en ventas.

Para quienes buscan máximas prestaciones está la versión Excellence. Combina 530 CV, 670 Nm y tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos. Mantiene una autonomía de 520 km. Es rápida. Muy rápida. Pero sin renunciar a eficiencia.

En equipamiento tampoco se queda corto

El equipamiento es otro punto fuerte. Incluye pantalla giratoria de 15,6 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas y sistema de sonido DynAudio con doce altavoces. Dispone de techo de cristal, asientos calefactados y ventilados y bomba de calor. Tecnología abundante. Sensación premium.

En seguridad obtiene 5 estrellas Euro NCAP. Incorpora control de crucero adaptativo, asistente de carril y cámara 360º. Suma once airbags y conducción autónoma de nivel 2. Todo desde 34.665 euros. Diseño impactante. Gran autonomía. Precio competitivo. Motivos suficientes para que cada vez más conductores lo prefieran frente a Tesla.