Si buscabas un Audi Q5, este SUV premium con etiqueta ECO y 6.823 euros de descuento te cambiará el plan

El Audi Q5 es uno de los SUV premium más deseados. Diseño sobrio. Buenas prestaciones. Y un interior de gran calidad. Es una apuesta segura. Pero también implica un desembolso elevado. Sus versiones arrancan por encima de los 60.000 euros en muchos casos. Y eso obliga a mirar alternativas.

En ese escenario aparece el Lexus NX. Un rival directo. Con tamaño similar. Y un planteamiento diferente. Mide 4.660 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.660 mm de alto. Su batalla es de 2.690 mm. Proporciones equilibradas, imagen moderna y una fuerte apuesta por la electrificación. Y, además, está de oferta.

Así es el Lexus NX en oferta

La gama arranca con el NX 350h. Un sistema híbrido que combina un motor gasolina 2.5 litros con apoyo eléctrico. Desarrolla 242 CV. Tiene tracción delantera y cambio automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Alcanza 200 km/h. Prestaciones suficientes. Funcionamiento refinado.

El consumo medio homologado es de 5,7 l/100 km. Las emisiones se sitúan en 129 g/km de CO₂. Dispone de etiqueta ECO. Ventajas en ciudad. Beneficios fiscales. Y menor coste por kilómetro. Frente a un Q5 convencional, el ahorro a largo plazo puede ser notable.

Este modelo tiene una tarifa oficial de 57.923 euros. Sin embargo, existe una oferta desde 54.050 euros al contado o 51.100 euros financiados. El descuento puede alcanzar los 6.823 euros. Una diferencia importante dentro del segmento premium.

En espacio también cumple. El maletero ofrece 549 litros. Puede ampliarse hasta 1.440 litros. Es amplio. Muy práctico. Ideal para familias. No tiene nada que envidiar a sus rivales alemanes en este apartado.

El acabado Premium+ incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla táctil de 14 pulgadas y navegación online. Añade portón eléctrico, Smart Entry y el paquete Lexus Safety System+3. Seguridad avanzada. Tecnología completa. Y un precio más ajustado. Si pensabas en un Audi Q5, este Lexus puede hacerte cambiar de plan.