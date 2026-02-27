El modelo más bonito de Skoda es la compra inteligente

Coches y Motos 27 FEB 2026 - 04:28h.

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

El Škoda Enyaq iV Coupé se ha consolidado como el modelo más atractivo de la gama eléctrica de la marca checa y, al mismo tiempo, como una de las compras más coherentes dentro del competido segmento de los SUV eléctricos. Su combinación de diseño, autonomía y precio lo sitúa en una posición estratégica frente a alternativas que, en muchos casos, resultan más costosas o menos equilibradas en términos de equipamiento y rendimiento.

La versión Coupé introduce una silueta más estilizada respecto al Enyaq convencional, con una caída del techo más pronunciada que refuerza su carácter dinámico sin comprometer de forma significativa la habitabilidad. No es ningún secreto que el diseño juega un papel decisivo en este tipo de vehículos, y en este caso la firma checa ha sabido conjugar proporciones deportivas con una presencia sólida y moderna.

La oferta mecánica contempla distintas configuraciones eléctricas que abarcan desde versiones de tracción trasera con 204 CV hasta variantes con tracción total que alcanzan los 340 CV. Esta diversidad permite cubrir un amplio espectro de necesidades, desde un uso eminentemente urbano y eficiente hasta planteamientos más prestacionales. La autonomía homologada varía según batería y potencia, con cifras que pueden aproximarse a los 590 kilómetros en las opciones más capaces, lo que lo convierte en un SUV apto para desplazamientos largos.

En términos de precio, el Enyaq iV Coupé parte desde una franja cercana a los 39.000 euros en sus versiones de acceso, mientras que las configuraciones superiores superan los 60.000 euros. Esta horquilla lo posiciona en un punto intermedio dentro del mercado eléctrico, con una relación entre dotación, rendimiento y coste especialmente competitiva.

Diseño aerodinámico y equilibrio técnico

Lo destacable en este caso es que la carrocería Coupé no se limita a una cuestión estética. La mejora aerodinámica respecto al SUV convencional contribuye directamente a optimizar la eficiencia energética, reduciendo el consumo y favoreciendo la autonomía real. La plataforma eléctrica sobre la que se asienta permite una distribución equilibrada de pesos y un centro de gravedad bajo, factores que influyen positivamente en el comportamiento dinámico.

El habitáculo mantiene una configuración de cinco plazas y un maletero de 570 litros, una cifra notable para un SUV de corte deportivo. La calidad percibida y el planteamiento tecnológico del interior refuerzan su posicionamiento como modelo de enfoque moderno, con una instrumentación digital completa y sistemas de asistencia a la conducción acordes a su segmento.

En este sentido, el Skoda Enyaq iV Coupé representa una síntesis entre imagen, eficiencia y funcionalidad. Ofrece cifras de autonomía competitivas, un abanico de potencias amplio y un diseño diferencial sin disparar el precio frente a sus rivales directos. Por todo ello, se consolida como una opción especialmente racional dentro del panorama actual de SUV eléctricos, donde el equilibrio general termina marcando la diferencia.