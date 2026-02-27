La BMW bonita, muy buena, y barata, por 65 euros al mes
Se puede financiar cómodamente y sin ningún tipo de interés
La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW
Nos tenemos que detener para analizar a fondo la que para muchos es la BMW más buena, bonita y barata. Porque puedes tenerla a cambio de una cantidad irrisoria, y es un acierto sensacional por parte de la compañía alemana, que ha logrado crear un modelo brutal en todos los aspectos. Es incluso mejor que el de las marcas chinas, y es una moto premium que encantará a los amantes de las scooter de gran cilindrada, que estén totalmente equipadas.
Esta BMW C 400 X es como un SUV de dos ruedas, ya que tiene una imagen crossover, con la última tecnología y la calidad alemana. Es ideal para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, al tener una cilindrada total de 350 centímetros cúbicos, con una potencia de 34 CV, y un consumo muy razonable tanto si vas por la ciudad como si vas por carretera. Y lo mejor de todo es que se puede financiar cómodamente y sin ningún tipo de interés.
Tiene una estética afilada, con una puesta a punto que la convierte en una crossover de 10, y con la posibilidad de equipar algunos extras. El motor es mono cilíndrico, con un consumo de apenas 3,5 litros por cada 100 kilómetros, y un depósito de 12,8 litros, que te garantizan una autonomía de 366 kilómetros, aproximadamente. La velocidad máxima que alcanza es de 139 kilómetros por hora, que no está nada mal, y el peso neto que tiene es de 206 kilos.
El precio de la BMW C 400 X es de 7.960 euros
Nos parece muy razonable el coste de esta BMW C 400 X, que es de tan solo 7.960 euros, aunque te dan la posibilidad de financiar esta cifra, poniendo 2.000 euros de entrada, y financiándote el resto por 65 euros al mes.