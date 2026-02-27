La alternativa, para algunos más bonita, a Harley-Davidson lanza seis nuevas motos

Coches y Motos 27 FEB 2026 - 10:14h.

Es notablemente más accesible, y para mucha gente, también más barata que una Harley-Davidson

Harley-Davidson está en número rojos

Compartir







Si tu sueño siempre ha sido conseguir una Harley-Davidson, pero nunca te has podido permitir realizar esta inversión, y menos ahora que es más cara que nunca, por la nueva ley de aranceles, estás de suerte. Porque en Royal Einfeld, que es la principal alternativa a la marca de Milwaukee, y mucho más barata, ha presentado una serie de seis modelos que te van a encantar. Es notablemente más accesible, y para mucha gente, también más barata que una Harley-Davidson.

La compañía de Eicher Motors tiene la intención de aumentar su producción hasta la increíble cifra de dos millones, y ha lanzado al mercado seis nuevas bicilíndricas, tres de 650 centímetros cúbicos de cilindrada, y las otras tres de 750 centímetros cúbicos. En el apartado de las ‘pequeñas’, se desveló en el Salón EICMA de Milán del mes de noviembre la nueva Bullet 650, que nos ha dejado en vilo. Y las otras dos serán actualizaciones de las ya conocidas Continental GT e Interceptor 650.

En cuanto a las motos de 750 cc, el primero modelo será una Himalayan 750, que ha generado una enorme expectación. Y también contará con su propia versión eléctrica, una de las propuestas más originales que hemos visto en un largo periodo de tiempo. Para acabar de rematar la faena, y ponerle la guinda al pastel, en Milán también se presentó una café racer de estilo clásico, que monta el nuevo motor bicilíndrico, y que debería de entregar una potencia cercana a los 60 CV. Se trata de la 750 GT-R.

Una nueva demostración del crecimiento imparable que ha tenido Royal Enfield durante los últimos tiempos, que sin duda se ha visto beneficiada por los problemas que ha experimentado Harley-Davidson.