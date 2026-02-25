Igual de buena que la Yamaha Ténéré y, para muchos, más bonita; novedad

Coches y Motos 25 FEB 2026 - 01:14h.

Echa un vistazo a la última propuesta que llega desde Norton

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

Si estás cansado de ver las típicas Yamaha Ténéré y buscas algo más original, e incluso más bonito, entonces te recomendamos echar un vistazo a la última propuesta que llega desde Norton. Porque han creado una Atlas GT que sin duda alguna es una maravilla se mire por donde se mire, y que tiene lo que necesitas en todo momento. Es una trail de enfoque claramente rutero, y tiene un diseño prácticamente definitivo, así que es una auténtica maravilla.

Esta Atlas GT es una de las piedras angulares de la marca británica, que espera hacerse con un hueco en el sector, y que tiene una estética que hace imposible que pase desapercibida. En el frontal destacan las luces diurnas LED junto a un conjunto de faros, así como el parabrisas elevado para mejorar la protección aerodinámica. Y el chasis multi tubular de acero hace que nos recuerde, de forma inevitable, a la BMW F 450 GS, sin olvidarnos de lo bien que está equipada.

Porque tiene una pantalla TFT de 8”, varios modos de conducción, ABS sensible a la inclinación, control de tracción y de deslizamiento, sistema de arranque en pendiente, control de caballitos y de lanzamiento, ajuste remoto de la precarga o sistema de arranque sin llave. El motor es de 585 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por líquido, con una potencia de 70 CV. La caja de cambios es de seis velocidades, con embrague antirrebote, lo que convierte esta Atlas GT en una compra sin riesgo.

No sabemos aún el precio definitivo de la Norton Atlas GT

La Norton Atlas GT ha sido confirmada para este año, y ya se sabe todo sobre ella, a excepción del precio que tendrá. Pero podemos esperar que sea realmente asumible para todos los bolsillos.