La Yamaha más bonita para la mayoría, ahora, es más deportiva

Es una moto apta para el carné A2 e ideal para su uso cotidiano

Mucha gente coincide en señalar la Yamaha TMAX como la más bonita de la marca. Pues bien, todas estas personas ahora se habrán llevado una alegría al conocer su última actualización, que ha provocado que sea todavía más deportiva, por lo que no han dudado en afirmar que es como un Volkswagen GTI de dos ruedas. La realidad es que es muy completa, y cuesta mucho encontrar algún punto negativo, por lo que se tiene que reconocer el gran trabajo de los diseñadores.

Porque han creado una Yamaha TMAX 2026 25 Aniversario que es una auténtica obra de arte, se mire por donde se mire. Es el scooter que inauguró el segmento de las deportivas urbanas, y celebra su cuarto de siglo con un modelo al que se le pueden poner muy pocas pegas. Es más exclusiva que nunca, con detalles cuidados hasta el final, y los logotipos cromados en 3D, así como las insignias en relieve, le acaban de poner la guinda al pastel.

En el corazón de esta moto se encuentra un propulsor bicilíndrico en paralelo, de 562 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro válvulas y refrigeración líquida, que es capaz de entregar una potencia de 47,6 CV a 7.000 revoluciones por minuto, así como un par motor de 55 Nm a 5.250 rpm. Esto hace que sea una moto apta para el carné A2, y es ideal para su uso cotidiano. No esperes más a conseguirla, pues estamos seguros de que te va a encantar.

La Yamaha TMAX 2026 25 Aniversario tiene un precio sorprendente

Pensábamos que esta Yamaha TMAX 2026 25 Aniversario tendría un precio mucho más elevado que el modelo original, pero nos hemos llevado una alegría. Porque tan solo cuesta 300 euros más, es decir, que puede ser tuya por apenas 14.599 euros.