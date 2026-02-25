Igual de bueno que el BMW X3, pero infinitamente más barato; novedad

Coches y Motos 25 FEB 2026 - 16:02h.

218 CV de potencia, 80 km de autonomía eléctrica, carácter premium y precio de generalista

El mercado de los SUV híbridos enchufables vive un momento clave. Cada vez hay más oferta. Más competencia. Son la opción que eligen quienes quieren pasarse a la movilidad eléctrica, pero no quieren depender de las penurias de la red de puntos de carga española.

En ese escenario aparece el BYD Seal U DM-i, un modelo que quiere poner en aprietos a los fabricantes tradicionales. Su propuesta es mucho equipamiento, gran espacio interior y una mecánica eficiente por un precio muy inferior al de sus rivales premium. Especialmente frente al BMW X3, referencia histórica del segmento.

Así es el BYD Seal U DM-i

Las dimensiones lo sitúan en la zona alta de la categoría. Con 4.785 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 2.765 mm de batalla, ofrece una presencia contundente. El interior es amplio. Cómodo. Bien rematado. El maletero cubica 552 litros, una cifra perfecta para uso familiar. La altura de 1.668 mm facilita el acceso y refuerza su imagen robusta.

Su sistema híbrido enchufable combina un motor 1.5 gasolina de 98 CV con un bloque eléctrico de 197 CV. La potencia conjunta alcanza los 218 CV, con 300 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 170 km/h de velocidad punta. Son datos equilibrados. Pensados para el confort y la eficiencia.

La batería de 18,3 kWh permite recorrer hasta 80 kilómetros en modo eléctrico. Suficiente para cubrir trayectos diarios sin consumir combustible. Gracias a ello luce la etiqueta CERO de la DGT. Esto implica ventajas fiscales. Acceso libre a zonas restringidas. Y menores costes de uso en ciudad.

Entre sus rivales directos figuran el Toyota RAV4 y el Mitsubishi Outlander PHEV. Modelos consolidados. Con buena reputación. Sin embargo, el Seal U DM-i destaca por su relación entre precio y equipamiento. Es ahí donde marca diferencias.

Equipamiento de modelo premium

El apartado tecnológico es uno de sus grandes argumentos. Incorpora techo panorámico practicable, asientos ventilados y calefactados con ajuste eléctrico y tapicería en cuero sintético. Suma equipo de sonido Infinity, llantas de 19 pulgadas y una instrumentación digital de 12,3 pulgadas. La gran pantalla rotatoria de 15,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto domina el salpicadero. No faltan Head-Up Display, cargadores inalámbricos ni avanzados ADAS.

El precio termina de redondear la propuesta. Parte de 35.790 euros. Pero financiando puede quedarse en 30.990 euros al contado, incluyendo ayudas del Plan Auto+. Una cifra muy por debajo de lo habitual en el segmento premium. Mismo tamaño. Prestaciones comparables.