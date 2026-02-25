Más equipado, ecológico y, para la mayoría, mejor que el Peugeot 3008

Coches y Motos 25 FEB 2026 - 22:08h.

No solo eso, también compite con modelos de prestigio como el Mercedes GLC eléctrico

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

El nuevo Kia EV5 aterriza con argumentos muy sólidos. Es eléctrico. Es amplio. Es tecnológico. Y llega dispuesto a complicarle la vida al Peugeot 3008. Para muchos conductores será incluso una opción más interesante. Ofrece más equipamiento, mayor autonomía y una propuesta 100% eléctrica desde el primer momento.

Por tamaño juega en la liga de los SUV familiares. Mide 4.610 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.675 mm de alto. La batalla alcanza los 2.750 mm, lo que se traduce en buen espacio interior. El maletero anuncia 566 litros, ampliables hasta 2.080 litros. Son cifras muy competitivas. Perfectas para viajes largos. Ideales para uso familiar.

Una sola versión mecánica para el Kia EV5

En el apartado mecánico apuesta por la simplicidad eléctrica. Monta un motor de 217 CV y 295 Nm de par máximo. La batería tiene 81,4 kWh brutos y 77 kWh útiles. Gracias a ello homologa hasta 530 kilómetros de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza 165 km/h. Prestaciones equilibradas. Enfoque eficiente. Uso realista.

No solo compite con el 3008. También con modelos de prestigio como el Mercedes GLC eléctrico o el BMW iX3. Sin embargo, el EV5 no implica pagar por la marca. Parte desde 38.530 euros. Una cifra muy competitiva dentro del segmento eléctrico de tamaño medio. Más accesible que muchos rivales premium.

Equipamiento muy, muy premium

El nivel tecnológico es uno de sus grandes argumentos. Desde el acabado Air, el más sencillo, ya incluye sistema de navegación, pantalla panorámica personalizable y actualizaciones inalámbricas. Incorpora llave digital, reconocimiento de huellas dactilares y un avanzado asistente de IA de Kia. El sonido corre a cargo de Harman Kardon. Un conjunto muy completo.

En seguridad y ayudas a la conducción va un paso más allá. Suma asistente de conducción en autopista, mantenimiento de carril y distancia, asistente de cambio de carril y estacionamiento remoto inteligente. Añade sensores ultrasónicos y sistemas de prevención de colisiones frontales, traseras y en ángulo muerto. Tecnología pensada para proteger. Y para facilitar la vida diaria.

Los acabados Air, Earth y GT Line permiten adaptar el SUV a cada perfil. Pero incluso el básico ya resulta muy completo. Diseño moderno. Gran autonomía. Equipamiento abundante. Y un precio ajustado.