Volvo EX30 mantiene el precio competitivo y refuerza su posición como eléctrico urbano más bonito

El EX30 es una de las opciones más atractivas por precio

Ojos como platos al ver el precio del Volvo XC60 antes de su desaparición

El Volvo EX30 mantiene un posicionamiento competitivo en precio y refuerza su papel como uno de los eléctricos urbanos con mayor atractivo estético del mercado. En un contexto en el que muchos modelos de cero emisiones elevan sus tarifas a medida que aumentan las prestaciones, el SUV compacto de la firma sueca logra combinar diseño, potencia y una propuesta económica ajustada dentro del universo premium.

Con 4,23 metros de longitud, el EX30 se sitúa en el segmento B-SUV eléctrico, una categoría en plena expansión. Su diseño exterior destaca por líneas limpias, proporciones compactas y una interpretación moderna de la identidad visual de la marca, con la característica firma lumínica inspirada en el “martillo de Thor”. Llama especialmente la atención la coherencia estética del conjunto, que transmite solidez y sofisticación en un formato claramente urbano.

La versión de acceso ofrece 272 CV y una autonomía homologada de 339 kilómetros, cifras que resultan especialmente relevantes dentro de su categoría. Este nivel de potencia, asociado a un único motor eléctrico y tracción trasera, sitúa al EX30 en una posición destacada frente a muchos competidores directos, que suelen ofrecer menos rendimiento en sus configuraciones básicas. La aceleración es contundente y la entrega de par inmediata, rasgos característicos de la propulsión eléctrica.

La batería asociada a esta variante permite cubrir desplazamientos urbanos y periurbanos con solvencia, mientras que la capacidad de carga rápida en corriente continua facilita recuperar energía en tiempos contenidos. Este equilibrio entre potencia y autonomía refuerza su planteamiento como eléctrico versátil, capaz de combinar dinamismo y uso cotidiano eficiente.

Minimalismo escandinavo y tecnología integrada

El interior del EX30 refleja un enfoque claramente minimalista. La mayoría de funciones se concentran en una pantalla central vertical de gran tamaño, eliminando la instrumentación tradicional tras el volante. Cabe destacar que esta solución contribuye a una experiencia digital coherente y a una estética limpia, alineada con el diseño escandinavo característico de la marca.

Los materiales incorporan soluciones recicladas y textiles sostenibles, reforzando el compromiso medioambiental del modelo. La calidad percibida se mantiene en un nivel acorde a su posicionamiento premium, con un ensamblaje cuidado y un ambiente sobrio.

En términos de habitabilidad, el EX30 aprovecha bien sus dimensiones, ofreciendo espacio suficiente para cuatro ocupantes y un maletero funcional para el día a día. El bajo centro de gravedad derivado de la batería mejora la estabilidad, mientras que la dirección precisa y la respuesta inmediata del motor eléctrico refuerzan la sensación de agilidad.

Por todo ello, el Volvo EX30 consolida su propuesta como eléctrico urbano competitivo y de fuerte personalidad estética. La combinación de 272 CV, 339 kilómetros de autonomía y un precio ajustado redefine su papel dentro del segmento eléctrico compacto.