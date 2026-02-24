Honda pone en el mercado una Africa Twin en miniatura

Coches y Motos 24 FEB 2026 - 10:03h.

El resultado no podría haber sido más increíble

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

En Honda han decidido poner a la venta una Africa Twin en miniatura, y el resultado no podría haber sido más increíble. Es una moto ideal para cualquier tipo de situación, y puedes tener por seguro que no te vas a arrepentir de haberla comprado. En especial, cuando veas el precio que tiene, y lo equipada que está, que provoca que sea una de las más completas y bonitas. Porque esta Honda XL 750 Transalp 2026 tiene todo lo que le puedas pedir.

Destaca por su fiabilidad, su robustez y su filosofía aventurera, pensada para un uso mixto. Y está disponible en una versión limitada para el A2, razón por la que es llamada una Africa Twin en miniatura. En cuanto a la versión original, tiene un motor bicilíndrico en paralelo de 755 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos y ocho válvulas, que es capaz de entregar una potencia total de 91,8 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y un par motor de 75 Nm a 7.250 rpm.

La velocidad máxima que alcanza es de 195 kilómetros por hora, con un consumo de 4,3 litros por cada 100 kilómetros, e incorpora el novedoso sistema E-Clutch para el embrague. Es la moto que necesitas si eres amante de las rutas y de los viajes largos, aunque también es apta para su uso diario, y es uno de los modelos que más han llamado la atención del catálogo de Honda. Sin duda, es todo un acierto por parte de los diseñadores de la marca japonesa.

Esta Honda XL 750 Transalp parte de los 10.700 euros

Otro motivo más que ayuda a querer conseguir la Honda XL 750 Transalp es el hecho de que pueda ser tuya por apenas 10.700 euros, una cifra considerablemente más baja de los 16.100 que te cuesta la Africa Twin.