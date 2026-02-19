Vuelve la versión retro de la Honda Africa Twin de los años 90

Coches y Motos 19 FEB 2026 - 08:22h.

La CRF 1100 L Africa Twin, que ha sido rediseñada y actualizada, y que ha recibido el nombre de Classic Edition

Honda tiene un SUV que lo cambia todo

Hemos vuelto a descubrir una versión retro de la Honda Africa Twin, que tanto arrasó durante los años 90, y que nos gusta mucho. También lleva el sello de la marca de Tokio, y fue presentada hace un par de meses a nivel internacional. Se trata de la CRF 1100 L Africa Twin, que ha sido rediseñada y actualizada, y que ha recibido el nombre de Classic Edition. Toda una declaración de intenciones por parte de la firma del Ala Dorada, que espera que se convierta en su próximo ‘best seller’.

Cuenta con un propulsor de 1084 centímetros cúbicos de cilindrada, una dotación electrónica de vanguardia, y ya ha tenido una acogida sensacional, que demuestra que ha conseguido enamorar a la gente. Se nota que ha tenido una evolución segura y reconocible, y más que una revolución en cuanto a la parte mecánica y ciclo, se ha centrado en la estética, para hacerla más original y fácil de reconocer, centrándose en regresar a los orígenes.

Así se demuestra con elementos tan icónicos como el faro doble circular, las protecciones de disco, las barras de suspensión o un carenado lateral mucho más envolvente. El propulsor es bicilíndrico en paralelo, capaz de generar una potencia máxima de 99,3 CV, e incorpora una caja manual con embrague anti-rebote asistido, mientras que la opción DCT permite elegir entre cambios automáticos o manuales mediante controles ubicados en el manillar izquierdo.

La Honda CRF 1000 L Africa Twin Classic Edition partirá desde los 16.000 euros

Si deseas conseguir esta Honda CRF L Africa Twin Classic Edition, la inversión que vas a tener que realizar será de unos 16.000 euros, un precio que puede ir aumentando según los extras que le quieras equipar. No esperes mucho más y consíguela, si es que te convence la propuesta.