Igual de buena que la Yamaha Ténéré y la Honda Africa Twin, pero más barata y atractiva

Coches y Motos 19 FEB 2026 - 20:54h.

Una moto a un precio más parecido al de una scooter GT que al de una moto de sus características

Si estás pensando en comprarte una moto aventurera, pero estás harto de modelos tan comunes como la Yamaha Ténéré o la Honda Africa Twin, entonces estás de enhorabuena. Porque te presentamos una moto que no tiene nada que envidiar a ninguna de las dos, de hecho, es más barata y atractiva, y que ya ha logrado conquistar a todos los que la han visto. Se trata de la Voge 900 DSX, que es una oda al buen gusto, y que nos entra fácilmente por los ojos.

Ya es todo un éxito en ventas dentro de España, colocándose en una de las más compradas, y está muy equipada, con una tecnología de última generación, y a un precio más parecido al de una scooter GT que al de una moto de sus características. Es un ejemplo más del crecimiento que ha experimentado Voge en los últimos tiempos, hasta convertirse en la cuarta más vendida, tan solo por detrás de Yamaha, de Honda y de Zontes, otra compañía china.

Más de 5.400 unidades se matricularon de la Voge 900 DSX en 2025 solamente en España, así que es una trail de cilindrada alta de referencia en el sector. En el interior de la moto se esconde un motor bicilíndrico en línea de 895 centímetros cúbicos, desarrollado en colaboración con BMW, y que es capaz de entregar una potencia de 95 CV a 8.250 revoluciones por minuto, y un par motor de 95 Nm a 6.250 rpm. Cumple con la normativa Euro 5+, con un consumo de apenas 4,2 litros por cada 100 kilómetros, aunque existe la posibilidad de limitar esta moto para el carné A2.

La Voge 900 DSX está disponible desde los 9.192 euros

Si quieres conseguir esta Voge 900 DSX, ahora podrás hacerlo desembolsando únicamente un total de 9.192 euros, lo que viene siendo un chollo en toda regla, e incluye cinco años de garantía.