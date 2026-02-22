El SUV que nadie esperaba, ahora tiene etiqueta ECO, gran autonomía y descuento que te va a convencer

Coches y Motos 22 FEB 2026 - 17:04h.

Consumo de 5,4 litros cada 100 km y menos de 150 euros al mes

Suzuki se divorcia del Toyota RAV4

Compartir







El Suzuki S-Cross ha pasado de ser un modelo discreto a convertirse en una sorpresa real dentro del segmento SUV. Nadie lo esperaba. Pero ahora juega con argumentos muy sólidos. Tiene etiqueta ECO, un precio ajustado y una mecánica eficiente. Además, mantiene un enfoque práctico. Espacio. Fiabilidad. Y una imagen más madura.

Sus proporciones lo hacen ideal para el día a día. Mide 4.300 mm de largo, 1.785 mm de ancho y 1.585 mm de alto. La batalla de 2.600 mm asegura un buen espacio interior. El maletero ofrece 430 litros, una cifra muy competitiva. Compite directamente con modelos como Ford Puma o Volkswagen Taigo, pero con una propuesta más racional.

Por menos de 150 euros al mes

Un modelo que actualmente está en oferta. Cuesta 27.165 € al contado o 25.542 € financiado. Existe una cuota desde 149 €/mes. Incluye 3 años de mantenimiento y hasta 10 años de garantía. Un argumento difícil de igualar en su categoría.

PUEDE INTERESARTE El Suzuki más icónico se renueva en 2026

Uno de sus grandes atractivos es la etiqueta ECO de la DGT. El motor gasolina 1.4 Boosterjet entrega 129 CV y 235 Nm de par. Está apoyado por un sistema MHEV de hibridación ligera. Esto permite reducir consumos y emisiones. Gasta una media de 5,4 litros cada 100 km. También ofrece ventajas fiscales y acceso sin restricciones a zonas urbanas.

Una de las opciones más inteligentes para el día a día en la ciudad

El rendimiento es más que correcto. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 195 km/h. Utiliza una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. Es un conjunto equilibrado. Ágil en ciudad y cómodo en carretera. Y con una gran autonomía gracias a su eficiencia.

El nivel de acabado de acceso se denomina S1. Y viene muy bien equipado. Incluye faros LED, control de crucero adaptativo y alerta de carril con asistente. Suma lector de señales, detector de fatiga y cámara de visión trasera. También ofrece aire acondicionado, encendido automático de luces y conectividad completa con Apple CarPlay y Android Auto.