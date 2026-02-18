La Yamaha NMAX, la moto más vendida en España es, para la mayoría, la más bonita

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 16:29h.

Tiene un precio que está al alcance de todos los bolsillos

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

La Yamaha NMAX se mantiene como la moto más vendida en España por una sencilla razón, y es porque para mucha gente, todavía es la más bonita. Aparte, obviamente, de un precio que está al alcance de todos los bolsillos, y de unas prestaciones que la hacen ser muy completa, a la par que fiable y segura. No nos resulta para nada extraño que se siga vendiendo tanto como el primer día, y que se haya convertido en toda una referencia dentro del mundo de las scooters.

A pesar del auge de las marcas chinas, que traen modelos incluso más baratos y equipados, en la firma de los diapasones consiguen mantener la NMAX en lo más alto, y los números así lo corroboran. Durante el último año, en 2025, se llegaron a registrar más de 12.600 matriculaciones en España, y se ha afianzado como la favorita de los usuarios que buscan una moto perfecta para ir por la ciudad, con un consumo moderado y una tecnología de última generación.

La Yamaha NMAX apenas gasta un total de 2,2 litros por cada 100 kilómetros, e incluye control de tracción, ABS de doble canal, y un acabado Tech Max, con pantalla a color y navegación Garmin. En el corazón de la moto se encuentra un motor Blue Core de 125 centímetros cúbicos, que cumple con la normativa Euro 5+, con refrigeración líquida, y que es capaz de entregar una potencia de 12,2 CV, así como un par motor de 11,2 Nm. Tiene sistema Start&Stop, faro LED doble, Smart Key y mucho más.

El precio de la Yamaha NMAX

Si deseas conseguir la Yamaha NMAX, ahora puedes hacerlo desde 3.599 euros. No es la scooter más barata, pero sí es la que más éxito tiene, por todas las garantías que te ofrece.