Peugeot 3008 con 6.717 euros de descuento: diseño premium a precio de SUV generalista

145 CV de potencia, etiqueta ECO de la DGT y un equipamiento de categoría superior

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

El Peugeot 3008 acaba de renovarse. Y lo ha hecho con un enfoque más coupé, más deportivo. Más elegante. Su silueta ahora es más afilada. Más emocional. Parece un SUV premium. Pero, por precio, juega en la liga generalista. Y con el actual descuento de 6.717 euros, resulta todavía más atractivo.

Sus proporciones transmiten solidez. Mide 4.542 mm de largo, con una batalla de 2.739 mm que garantiza buen espacio interior. Es ancho, 1.895 mm, y tiene una altura libre al suelo de 198 mm. El maletero ofrece 520 litros. Suficiente para viajes largos. Incluso con familia. El conjunto pesa 1.905 kg, reflejo de su tamaño y equipamiento.

Así es el Peugeot 3008 en oferta

Bajo el capó, la versión en oferta monta un motor 1.2 turbo MHEV de 145 CV. Entrega 230 Nm de par máximo. Está asistido por tecnología híbrida ligera de 48V. Tiene etiqueta ECO de la DGT. Se asocia a un cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos. Alcanza 201 km/h. Y homologa 5,4 l/100 km.

El comportamiento es uno de sus puntos fuertes. Es cómodo. Estable. Silencioso. Filtra bien las irregularidades. Transmite calidad. En carretera abierta destaca por aplomo. En ciudad se siente ágil. Frente a rivales como Renault Arkana, Kia Sportage o Nissan Qashqai, ofrece un equilibrio muy logrado.

Equipamiento de carácter premium

La oferta corresponde al acabado Allure. Incluye PEUGEOT i-Connect®, cámara trasera VisioPark 1 con visión 180º y sensores de aparcamiento. Lleva faros ECO LED, luces diurnas integradas y encendido automático. También climatizador bizona, acceso y arranque manos libres y retrovisor interior electrocromo.

En seguridad no se queda atrás. Incorpora frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento extendido de señales y control de crucero con limitador. Todo de serie. Además, llantas de 18 pulgadas MAYA, retrovisores en negro orbital y volante compacto de cuero.

Su precio sobre catálogo es de 37.597 euros. Pero ahora parte desde 30.880 euros financiados o 32.080 euros al contado. Es decir, un SUV con imagen premium al precio de muchos generalistas. Diseño, tecnología y eficiencia. En el nuevo 3008, todo suma.