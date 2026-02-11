La Yamaha más bonita lanza una nueva versión por su 70 aniversario

Coches y Motos 11 FEB 2026 - 20:53h.

La Yamaha T-Max tiene un problema

En Yamaha han celebrado por todo lo alto el 70 aniversario de la moto que para mucha gente es la moto más bonita de la historia de la marca. Han lanzado una nueva versión, que de momento ha encandilado a todos, y que nos parece una auténtica preciosidad, ya que todo lo que te ofrece es una maravilla, y cuesta encontrarle algún aspecto negativo. Es considerada como la sucesora de la clásica R1, y esta R9, una superbike matriculable, no deja a nadie indiferente.

Está vestida con un carenado integral muy ceñido, con una pequeña y única óptica central full LED y DRL en sus lados y winglets, así como un afilado colín. Y para el 70 aniversario, se le han añadido unos legendarios speed blocks en rojo, con la moto decorada en blanco, los colores de guerra de la marca, así como un adhesivo con el logo conmemorativo. Y, evidentemente, esto implica que tiene un precio algo más elevado que el anterior modelo.

Está propulsada por un motor tricilíndrico transversal CP3 de 890 centímetros cúbicos, de cuatro tiempos y 12 válvulas, capaz de entregar una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 63 Nm a 6.000 rpm. En cuanto a la electrónica se refiere, equipa una pantalla TFT de 5” a todo color con cuatro temas y conectividad móvil, control de crucero, limitador de velocidad, tres modos de conducción y entrega de potencia, quickshift Up&Down, control de tracción sensible a la inclinación, sistema de control de deslizamiento, control de frenado, launch control y mucho más.

La Yamaha R9 tampoco tiene un precio mucho más elevado que el modelo estándar

Si deseas hacerte con esta Yamaha R9 70 aniversario, el precio que tienes que poner encima de la mesa es de 14.399 euros, es decir, tan solo 400 euros más que la versión estándar.