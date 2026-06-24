Redacción ElDesmarque 24 JUN 2026 - 13:55h.

Hay una ley muy clara de la Federación Belga de Ciclismo

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Es uno de los mejores ciclistas del mundo y tiene que tomar una decisión trascendental. Y es que Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), doble campeón olímpico, podría complicarse su participación en el Tour de Francia 2026 si no toma parte de los campeonatos nacionales de Bélgica que se disputan este fin de semana. Tim Wellens es el otro corredor belga que se podría ver en esa situación.

Según las normas del ciclismo belga, la participación de los ciclistas belgas en sus campeonatos nacionales es obligatoria, por lo que Evenepoel se enfrentaría a una suspensión que le impediría tomar la salida del Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona.

Aviso serio a Evenepoel

Evenepoel se arriesga a una suspensión, según refleja el diario belga Het Laatste Nieuw, en caso de que se salte el reglamento. De acuerdo con las normas de la Federación Belga de Ciclismo, quien incumpla esta obligación será suspendido durante nueve días, lo que impediría a Evenepoel comenzar el Tour.

"No hay excepciones. El campeonato belga de ciclismo en ruta es obligatorio para todos los ciclistas profesionales, independientemente de su perfil o estatus. Si se dispone de un certificado médico, la ausencia está justificada y se levantaría la sanción", explicó Massimo Van Lancker, director deportivo de la Federación belga en Wielerflits.

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Justo ese certificado médico es la baza que el propio Remco Evenepoel, pues en 2024 ya alegó que sufría problemas de garganta y no participó en la competición. Al respecto, hay otro medio de comunicación belga, el Wielerflits, que también recoge otras palabras de Massimo Van Lancker: "No voy a cuestionar la decisión de un médico. Si dice que un ciclista está demasiado enfermo para participar o tiene dolor de rodilla, no pregunto nada al respecto. Simplemente, creemos que es importante que los mejores ciclistas de Bélgica estén en la línea de salida de esta carrera".