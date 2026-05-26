Redacción ElDesmarque 26 MAY 2026 - 20:35h.

Los ventisqueros de Sierra Nevada, virales por ciclistas profesionales

Y por la subida cicloturista al Veleta 2026

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La Subida Cicloturista al Veleta 2026 pasará la historia reciente de la legendaria prueba por las paredes de nieve que atravesaron los ciclistas a su paso por el paraje de Cauchiles (2.800 metros), donde se produjeron las imágenes más impactantes de la marcha más allá del resultado deportivo.

Ya durante los días previos, buena parte de los profesionales que preparan en Sierra Nevada el Tour de Francia (Tadej Pogaçar, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Paul Seixas, entre otros), han viralizado los ventisqueros de Sierra Nevada durante sus entrenamientos.

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Hoy era el turno de los 300 amantes del ciclismo de alta montaña que han participado en la Subida al Veleta, una cronoescalada de 38 kilómetros y 2.250 metros de desnivel positivo que culmina en la considerada meta asfaltada más alta de Europa a más de 3.100 metros de altitud, junto a la estación superior del telesilla Stadium.

Dos esquiadores profesionales han querido homenajear a los ciclistas con un salto entre las paredes de nieve que surca la carretera a la altura del ventisquero de Cauchiles.

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Derivada de la nueva normativa de tráfico, la Cicloturista al Veleta circuló desde la salida de Cenes de la Vega hasta el Dornajo (km 20) a velocidad controlada, tras lo cual se abrió la parte competitiva del recorrido hasta la meta. En categoría masculina se ha impuesto el cordobés Víctor Fernández con un tiempo de 2:08:58 horas, mientras que la ciclista de origen ruso, Nadezhda Pavlova, fue la primera mujer en cruzar la meta del telesilla Stadium con 2:32:10 horas.

La Cicloturista al Veleta ha culminado el fin de semana de cicloturismo en el entorno de Sierra Nevada que ayer abrió la Sierra Nevada Límite Gran Fondo con 120 kilómetros y 3.300 metros de desnivel en el que participaron más de 500 aficionados procedentes de toda España.

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Subida cicloturista al Veleta 2026

Hombres

Víctor Fernández Grande… 2:08:58 horas Daniel Sánchez Moreno… 02:09:22 horas Jorge Núñez Entrena… 02:10:14 horas

Mujeres