Puede haber ´traición': Sergio Scariolo es una opción real para el banquillo del FC Barcelona

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUL 2026 - 11:20h.

Los aficionados culés lo verían con buenos ojos

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El FC Barcelona continúa perfilando el nuevo proyecto de su equipo de baloncesto y la búsqueda de un entrenador con experiencia se ha convertido en una de las prioridades de la dirección deportiva. Después de una temporada por debajo de las expectativas, el conjunto azulgrana trabaja en la elección de un nuevo técnico tras el adiós de Xavi Pascual y, en ese escenario, Sergio Scariolo, recientemente despedido del Real Madrid y sustituido por Pedro Martínez, ha emergido como una de las alternativas que más peso han ganado en las últimas horas.

El nombre del italiano ha entrado con fuerza en los candidatos después de que el fichaje de Paolo Galbiati se haya complicado. Las elevadas exigencias del Baskonia para liberar al entrenador de su último año de contrato han enfriado una operación que parecía bien encaminada, obligando al Barça a explorar otras opciones disponibles en el mercado.

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El FC Barcelona busca un perfil con experiencia y prestigio

Sergio Scariolo reúne varios de los requisitos que busca la entidad azulgrana. Su amplia trayectoria en la élite europea, su conocimiento de la Liga Endesa y el prestigio adquirido durante su exitosa etapa al frente de la Selección Española le convierten, según ha informado Ramón Palomar en el Diario SPORT, en un candidato muy valorado dentro de los despachos del Palau Blaugrana. Además, el técnico italiano llegaría libre tras finalizar de forma prematura su etapa en el Real Madrid.

El FC Barcelona estudia todas las alternativas

Aunque el club catalán todavía no ha iniciado conversaciones formales con el entorno del entrenador, saben que Scariolo estaría dispuesto a escuchar una posible propuesta del Barça y que el aficionado culé vería con buenos ojos su fichaje. El italiano no contempla regresar a su país pese al interés recibido desde Italia y, otras opciones como la del Hapoel Tel Aviv, tampoco han terminado de concretarse.

Además de Scariolo, el Barça mantiene abiertos otros frentes y en la lista de candidatos también figuran entrenadores de la talla de Ioannis Sfairopoulos, Ergin Ataman o Velimir Perasovic. Sin embargo, la experiencia del técnico de Brescia, su capacidad para gestionar vestuarios de primer nivel y su conocimiento del baloncesto europeo le sitúan como una de las alternativas más sólidas para liderar la reconstrucción azulgrana.