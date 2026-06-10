David Torres 10 JUN 2026 - 22:07h.

Partido igualado que promete una semifinal muy abierta

Valencia Basket abre en el Roig Arena su semifinal del Playoff de la Liga Endesa ante el Asisa Joventut

Compartir







ValenciaValencia Basket y Asisa Joventut protagonizaron un gran primer partido de las semifinales de la acb. Jugado de poder a poder, hace presagiar una serie dura y apretada. La prueba evidente es la alternancia en el electrónico del Roig Arena es que al último cuarto se llegó con todo por decidir. Al final, tras una prórroga incluida, los de Pedro Martínez gracias a dos tiros libres de Jean Montero, se llevan un triunfo que ha costado sangre, sudor y lágrimas, las de Reuvers, lesionado en el tobillo (118-117)

PUEDE INTERESARTE Valencia Basket arrasa en Bilbao y ya está en semifinales (71-88)

En ese cuarto decisivo, un parcial 2-7 de Joventut dejó tiritando a los de Pedro Martínez que, con mucho sufrimiento y sobreponiéndose a los triples catalanes, llegaron al último minuto 102-103. Un triple de Pradilla a falta de 17 segundos igualaba la contienda a 105. Dani Miret, técnico visitante, pedía un tiempo muerto. Jugada de pizarra y Hakanson fallaba el triple, por lo que el choque se iba a la prórroga.

Una prórroga a pecho descubierto

El tiempo extra fue una lucha incesante y un intercambio constante de canastas. Pradilla ponía delante a Valencia Basket por primera vez desde el tercer cuarto (112-110) a falta de un 1.50" para el final. Hunt, implacable para la Penya, igualaba la contienda y Rubio, con un triple, ponía ventaja a los suyos (22 puntos llevaba a esas alturas del duelo).

A falta de 7 segundos para el final, con uno abajo para los locales, Montero era objeto de falta por parte de Jabari Parker. La estrella dominicana no fallaba y establecía el 118-117. De nuevo Dani Miret pedía tiempo muerto y, de nuevo, la jugada no le salía bien. Cameron Hunt fallaba, Pradilla cazaba el rebote y terminaba una intensa primera entrega de una semifinal de acb que promete ser apasionante. Fue un auténtico partidazo de los que hacen emoción. El viernes, a las 20 horas, segunda entrega en el Roig Arena

El resumen