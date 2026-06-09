David Torres 09 JUN 2026 - 17:07h.

Valencia Basket arrasa en Bilbao y ya está en semifinales (71-88)

Los dos primeros partidos son el Roig Arena

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ValenciaEl Valencia Basket y el Asisa Joventut abrirán este miércoles en el Roig Arena la semifinal de la Liga Endesa que les enfrenta, en la que el equipo 'taronja' tendrá ventaja de pista, lo que le hace jugar en casa los dos primeros choques, y en la que deberá lidiar con la condición de favorito ante un rival sin presión y que llega tras dar la sorpresa ante el Kosner Baskonia.

Cómo y dónde ver el primer partido de semifinales Valencia Basket - Asisa Joventut

El primer equipo masculino de Valencia Basket tendrá la ventaja de contar con el apoyo de su público tras la segunda posición obtenida en la Fase Regular para abrir su eliminatoria de semifinales de la Liga Endesa ante el Asisa Joventut (miércoles 10, 20:00h, Roig Arena, DAZN/Movistar+/Orange/Vodafone TV) en el primer episodio de una durísima serie al mejor de cinco encuentros que enfrenta a los dos equipos con mejores prestaciones defensivas en lo que llevamos de temporada. La segunda vez que estos dos equipos se encuentran en el Playoff acb se enmarca en la undécima semifinal para el equipo taronja, la cuarta de ellas en la que cuenta con el factor cancha a su favor en esta segunda serie eliminatoria y la tercera vez en la que consigue llegar hasta aquí por la vía rápida. El equipo taronja tratará de mantener abierto su buen estado de forma en competición nacional ante un rival contra el que tiene precedentes favorables tanto en la actual temporada como en la racha reciente en los partidos jugados como local. A pesar de ello, los hombres de Pedro Martínez tuvieron que apretar los dientes en las dos ocasiones y no pudieron decantar los choques ante este rival en el Roig Arena tanto en la liga regular acb (102-90) como en los cuartos de Copa del Rey (95-84) hasta la recta final de los partidos. Valencia Basket mantiene las ausencias confirmadas por lesión de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto.