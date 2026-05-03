Derrota al límite del Valencia Basket en Manresa (104-102)

David Torres 03 MAY 2026 - 18:17h.

Sigue la mala racha en el Nou Congost, ahora a pensar en la Euroliga

Valencia Basket se aleja de la polémica y se centra en la Liga en Manresa

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Valencia Basket no pudo romper su particular mala racha en la pista del Baxi Manresa y volvió a caer en la última jugada por 104-102 en su tercer partido de la semana tras la polémica en la Euroliga. En un partido que en todo momento fue de intercambio de parciales y alternancias, fue el equipo taronja comenzó golpeando primero pero el partido se igualó y se llegó con una pequeña renta taronja al final del primer cuarto. Valencia Basket encontró anotación en el inicio del segundo acto de la mano de Costello y Moore y construyó una renta que llegó a ser de diez puntos, pero entre Obasohan y Reyes no solo equilibraron el partido sino que pusieron por delante al equipo local. El parcial final de la primera parte fue para el equipo taronja, con protagonismo ofensivo para Josep Puerto, para irnos mandando por ocho al descanso. Apareció de nuevo Obasohan para liderar un buen momento ofensivo de su equipo pero Valencia Basket encontró los puntos suficientes para no perder el mando del partido y entrar ganando en el último cuarto con un momento de inspiración de Brancou y el buen trabajo en los dos lados del campo de Braxton Key. Consiguió darle la vuelta el Baxi Manresa en el inicio del último cuarto pero Valencia Basket cogió un poco de aire con los puntos de Brancou y dos triples de Thompson. Pero el último golpe lo dio el Baxi Manresa para meter el partido en un cara o cruz que acabó decidiendo Obasohan y un tiro libre de Reyes.

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Sergio De Larrea, Omari Moore, Kameron Taylor, Matt Costello y Neal Sako. Taylor con una bandeja en transición anotó la primera canasta del partido y Neal convirtió a tabla. Y aunque Reyes estrenó el marcador local, dos canastas seguidas de Moore alargaron un buen parcial de salida. El cuadro local encadenó seis puntos para volver a empatarlo antes de un 2+0 de Costello y un gancho de Reuvers para mantener por encima al equipo taronja al llegar a la mitad del primer cuarto. Puerto reboteó en ataque para anotar bajo el aro y Brancou se fabricó el pasillo hasta el aro para la bandeja pero Bassas se encargó de asumir el protagonismo ofensivo para mantener el partido igualado. Costello metió el primer triple taronja y De Larrea no falló desde la línea de personal para dejarlo en 18-22 al finalizar el primer cuarto.

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El segundo acto comenzó con un triple de Ubal pero Sako embocó dos desde el tiro libre y Nogués encontró a De Larrea debajo del aro. El uruguayo del Baxi Manresa seguía aprovechando sus ventajas, pero Costello anotó su segundo triple y un tapón de Omari permitió al escolta taronja culminar en transición para que Diego Ocampo parase el partido al llegar al minuto 12. Pese al parón, Sako se colgó bajo el aro tras una asistencia de Thompson para estirar la renta por primera vez en la decena antes de que Reyes pusiera el 26-33. Key le devolvió al triple pero Obasohan encadenó cinco puntos y Bassas anotó en transición para que fuese Pedro Martínez el que usase el tiempo muerto con 33-36 a cinco minutos y medio para el descanso. Otro 2+1 de Obasohan empató de nuevo el partido al llegar a la mitad del segundo cuarto y aunque Brancou cortó el parcial en 10-0, un triple de Reyes puso por delante al cuadro local. Cuatro puntos de Reuvers y un triple de Thompson cortaron el momento de efervescencia local y llevaron a Ocampo a gastar su segundo tiempo muerto. Knudsen cortó el parcial taronja pero el capitán Puerto se fabricó un 2+1 y luego convirtió un triple para estirar un poco la renta visitante. De Larrea prolongó el buen momento desde detrás del arco y Costello sacó una antideportiva que se quedó en dos puntos antes de un triple de Dani Pérez que mandaba el partido al descanso con 48-56.

Ganaba al descanso

De Larrea metió en una acción individual la primera de la segunda mitad y luego habilitó a Sako para la canasta bajo el aro pero Obasohan no dejaba crecer la renta valenciana con ocho puntos consecutivos, lo que unido a un triple de Reyes ponía el 59-60 antes de una bandeja de Costello, un alley-oop bajado por Reuvers y una canasta a tabla de Puerto. El Baxi Manresa encadenó dos aciertos para poner el 64-66 antes de tres tiros libres de Thompson que respondió Ubal con un 2+1. Thompson encontró a Key bajo el aro para la canasta pero Dani Pérez metió un triple que le respondió Brancou con otro y luego Braxton también acertó pisando la línea de tres y puso un tapón que permitió a Brancou anotar desde la media distancia, lo que llevó a Ocampo a pedir el tiempo muerto. Aunque Baxi Manresa cortó el parcial, Sima encadenó dos canastas, con otro tapón de Braxton en medio, para volver a estirar un poco la ventaja valenciana y llevar a Ocampo a gastar su segundo tiempo muerto. Dos canastas de Bassas y Obasohan lo dejaban en 78-82 con diez minutos por jugar.

En un inicio de último cuarto muy tenso, Baxi Manresa encontró una falta de tres tiros de Olinde y un triple de Reyes para volver a ponerse por delante con el 84-83. El marcador se quedó parado unas cuantas jugadas hasta un triple de Brancou y aunque Obasohan lo empató, dos tiros libres de Taylor y dos triples de Thompson daban un poco de aire al cuadro taronja el entrar en los últimos cinco minutos y tras una buena defensa, Brancou corría el campo para anotar a tabla y llevar a Ocampo a gastar su último tiempo muerto. Ubal cortaba el parcial y aunque Brancou seguía encontrando el camino hasta el aro, el Baxi Manresa seguía atacando con acierto para poner el 94-98 con algo más de tres minutos por jugar. Brancou leyó la puerta atrás para el mate de De Larrea y aunque Steinbergs metió un triple, Taylor se fabricó la canasta desde la media distancia. Obasohan reboteó en ataque para sacar un 2+1 y tras un fallo taronja, el belga metió un triple para entrar en el último minuto con 103-102. La estrategia de fondo no salió bien tras el intento de defender, el rebote favoreció al equipo local. Reyes recibió una falta, metió el primer tiro libre y lanzó a fallar al segundo, lo que nos dejó un tiro a la desesperada que dejó el marcador en 104-102.