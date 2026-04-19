Marine Johannès hace lo imposible: pase a la espalda para anotar ante el Fenerbahçe

Andrea Esteban 19 ABR 2026 - 22:37h.

Marine Johannès firmó una asistencia sin mirar en la final

Carla Leite firma la jugada imposible que desata y lidera al Casademont

Compartir







En uno de los momentos más brillantes de la final de la Euroliga Femenina 2025-26 disputada en Zaragoza, Marine Johannès dejó una acción de pura fantasía pese a la derrota del Galatasaray ante Fenerbahçe. La exterior francesa, clave en la creación del conjunto turco, firmó una asistencia sin mirar a la espalda tras captar un balón suelto en el rebote ofensivo, sorprendiendo por completo a la defensa rival. Johannès conectó con Kamiah Smalls en una acción de enorme talento y lectura de juego, culminando una de las jugadas más espectaculares del partido en un momento en el que Galatasaray trataba de mantenerse vivo ante el empuje del campeón.