JanduSoft y 3Cat convierten las leyendas de los Pirineos en una aventura de plataformas con mucho encanto

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En Vilamont hay un gallo mecánico dando guerra, en la juguetería se oyen ruidos de lo más sospechosos y, por si faltaba algo, un Tió de Nadal quiere jugar al ajedrez con nosotros. Hemos aprovechado el lanzamiento de Manairons – Nintendo Switch 2 Edition para acercarnos a este plataformas 3D desarrollado en Cataluña por JanduSoft en coproducción con 3Cat. Y nos hemos encontrado con un pueblo al que da gusto llegar, incluso en el peor día de su historia.

La culpa de todo la tiene Llorenç Capgirel, un terrateniente que descubre que dentro de un pequeño recipiente mágico, el canut, tiene a todo un ejército de criaturas dispuestas a trabajar a destajo. Su gran idea es poner a estos manairons (unos duendecillos) a industrializar el pueblo. El resultado es que los vecinos se quedan sin sus oficios y las máquinas se adueñan de la villa. Una bruja despierta a Nai, un manairon que escapa al control de Llorenç, y le encarga arreglar el desaguisado con su flauta mágica.

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Un pueblo encantador que apetece recorrer

Lo mejor que hace Manairons con el folclore pirenaico es convertirlo en parte de lo que hacemos a los mandos. El canut pone en marcha la historia, los oficios del pueblo dan forma a los niveles y el Tió de Nadal tiene reservado uno de los encuentros más simpáticos de la aventura. La historia se cuenta con la cadencia de un cuento oral, entre escenas ilustradas y diálogos con bastante guasa. Si podéis elegir, probad el doblaje en catalán. Las voces encajan de maravilla con los personajes y le sientan especialmente bien a esa narradora que nos mete en el lío con toda la tranquilidad del mundo.

La dirección artística hace el resto. Los tejados inclinados, los callejones de piedra y los tonos ocres dan a Vilamont el aire de un pueblo en el que uno se quedaría a merendar. Luego aparecen las chimeneas, los andamios y unos cacharros enormes que, vistos desde la altura de Nai, parecen todavía más aparatosos. Esa diferencia de escala le sienta muy bien al plataformeo. Subir por uno de esos armatostes sirve tanto para buscar el siguiente salto como para pararse un momento a mirar por dónde hemos venido.

Y para pararse, nada como los pufs repartidos por los escenarios. Sirven de punto de control, recuperan la salud y rellenan las bolsitas de setas curativas. También tienen tocadiscos, así que podemos poner uno de los vinilos que hayamos recogido y escuchar la banda sonora mientras Nai se echa una siesta. Con lo que se trabaja en este pueblo, me parece el detalle más sensato de todo el juego. La promesa anticapitalista de la bruja es liberar el pueblo para abolir el trabajo de una vez por todas. Y Nai, claro está, es un militante entregado a dicha causa.

Una flauta para casi todo

Los seis niveles, que puden superarse en unas 5 o seis horas, nos llevan por distintos negocios de Vilamont, de la barbería a la juguetería, y alternan saltos, puzles, combates y algún desvío para curiosear. La flauta es la herramienta que lo une todo. Con ella podemos golpear de cerca, lanzar notas a distancia y aprender melodías que mueven objetos, accionan mecanismos o nos impulsan hasta un saliente.

En los puzles suele estar bastante claro dónde toca usar cada melodía, de modo que buena parte del reto consiste en recordar la secuencia. El ritmo se beneficia de esa sencillez. En unas cinco o seis horas da tiempo a recorrer la villa, conocer a sus vecinos y ver cómo acaba todo. Si os quedáis con ganas de volver, hay botones, vinilos y piezas de arte escondidos en los niveles, además de cuatro misiones secundarias que permiten ayudar a los vecinos y mejorar la flauta. El viaje rápido entre pufs viene de perlas cuando recordamos aquel rincón al que ahora sí podemos llegar.

Cuando se tuerce el salto

La cámara fija le da variedad al recorrido, con tramos laterales y otros en los que nos movemos en profundidad, pero en algunos interiores esa cámara es nuestra peor enemiga y cuesta calcular dónde va a caer Nai. Se nota especialmente cuando el salto pide afinar y el encuadre apenas deja leer la distancia. Son tropiezos puntuales en una aventura bastante accesible, aunque alguno nos ha hecho gastar más paciencia que setas.

El combate se queda más corto. Los golpes transmiten poca sensación de impacto y, como la mayoría de los enemigos cae con unos pocos flautazos, las peleas pierden gracia en cuanto cogemos el truco. Los jefes tienen más inventiva visual y plantean situaciones distintas, pero la flojera de los golpes les quita parte de la emoción. A mí me apetecía más averiguar cómo llegar a ese tejado que volver a repartir estopa en el callejón de abajo.

Conclusiones de Manairons

Manairons nos ha ganado por cómo mira a los Pirineos y al folclore catalán. Hay cariño en las ilustraciones, en las voces (con un doblaje genial de la narradora en catalán español e inglés) y en la forma de meter un oficio, una leyenda o una tradición en cada visita por Vilamont. Como plataformas es muy sencillo, se termina en un suspiro y tiene margen de mejora en la cámara y en el combate. Aun así, pocos juegos consiguen que, al apagar la consola, nos entren ganas de averiguar qué más se cuenta en las montañas sobre esos duendes también conocidos como minairons.

Lo mejor:

El folclore pirenaico da forma a los personajes, la historia y los niveles

La dirección artística y las ilustraciones le dan a Vilamont una personalidad propia

El doblaje en catalán y la música encajan de maravilla con el tono de cuento

Lo peor:

El combate es insustancial y repetitivo

La cámara complica el cálculo de algunos saltos y la exploración

Muy corto y poco o nada rejugable