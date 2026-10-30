Gustavo Maeso Madrid, 30 OCT 2026 - 17:13h.

El inclasificable desarrollador español regresa justo a tiempo para Halloween con una nueva locura que mezcla puzles al estilo Tetris, monstruos de pesadilla, cartas mágicas y una estética de terror ochentero absolutamente maravillosa

Jacob Jazz’s Tamarindo’s Freaking Dinner llega a Nintendo Switch 2

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Mira, yo ya no puedo más con Jacob Jazz. Mientras nos tiene en ascuas esperando a que anuncie la fecha de lanzamiento de FEAR FA 98, esa mezcla imposible entre FIFA 98 y Silent Hill con banda sonora original del grupo punk Malavenidos, acaba de lanzar un nuevo juego. El creador español lleva años construyendo uno de los universos más extravagantes, fascinantes y orgullosamente marcianos del panorama independiente, y ahora ha decidido meterle mano a uno de los videojuegos más reconocibles de todos los tiempos: Tetris. Pero, claro, a su manera.

El resultado se llama TETRIC, acaba de estrenarse en Steam este 27 de octubre y llega en el momento perfecto para celebrar Halloween. Porque aquí no hay simpáticas piezas cayendo sobre un fondo de colores mientras intentamos batir nuestro récord. Bueno, piezas sí hay, pero también monstruos repugnantes, hechizos, mazmorras, criaturas de pesadilla y una ambientación que parece salida de una cinta VHS de fantasía oscura que alguien encontró en el videoclub más chungo del barrio.

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Y lo mejor de todo es que, una vez más, Jacob Jazz ha conseguido que una idea que sobre el papel suena completamente disparatada tenga una personalidad irresistible.

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¿Y si Tetris y un juego de rol de terror tuvieran un hijo chungo?

La premisa de TETRIC es tan sencilla de entender como difícil de imaginar hasta que vemos el juego en movimiento. Se trata de una reinterpretación de los puzles de bloques al estilo Tetris, pero convertidos en un sistema de combate contra monstruos de fantasía medieval.

En lugar de limitarnos a encajar piezas y completar líneas, aquí tendremos que utilizar los bloques como auténticas armas. Podemos crear nuestras propias formas, lanzarlas contra los bloques enemigos y conseguir puntos Tetric con los que mejorar nuestras posibilidades de supervivencia.

Porque la cosa no se queda en colocar cuadraditos. El juego incorpora un sistema de cartas tácticas, hechizos y gestión de recursos que le añade una interesante capa estratégica al asunto. Hay más de 20 cartas diferentes que podemos comprar y vender para financiar nuestra aventura, así que no basta con tener buenos reflejos o una habilidad sobrenatural para colocar piezas: también tendremos que pensar qué recursos utilizar y cuándo merece la pena gastar nuestras mejores armas.

Y todo ello mientras nos enfrentamos a más de 15 tipos de monstruos que parecen haber escapado de las peores pesadillas de un ilustrador de Dungeons & Dragons de los años ochenta.

Bienvenidos a Calaberia, un reino al que no iríamos ni de vacaciones

Por supuesto, tratándose de un videojuego de Jacob Jazz, no podía faltar una historia tan extraña como su propio planteamiento. La aventura nos transporta al reino de Calaberia, donde la reina Petronila ha muerto y un gigantesco árbol maldito ha brotado de las ruinas del castillo de Alzacar. La criatura vegetal no deja de crecer y sus ramas albergan mazmorras repletas de monstruos y secretos que, probablemente, habrían estado mucho mejor enterrados.

Nuestro protagonista, Don Fëmur, deberá ascender por esta fortaleza imposible, enfrentándose a toda clase de horrores mientras intenta descubrir qué demonios está sucediendo y salvar lo que queda del reino.

Una excusa perfecta para encadenar combates, explorar nuevas plantas y seguir encontrándonos con criaturas cada vez más grotescas. Porque si algo domina Jacob Jazz es esa peculiar capacidad de convertir lo absurdo y lo siniestro en dos caras de la misma moneda.

El apartado artístico es una auténtica maravilla ochentera

Pero si hay algo que hace que TETRIC entre por los ojos y nos obligue a detenernos a contemplar sus pantallas, es su extraordinaria dirección artística. El juego parece un cruce entre las ilustraciones de los manuales de rol de los años ochenta, las portadas de aquellas películas de terror que nuestros padres no nos dejaban alquilar y un videojuego maldito que hubiese aparecido misteriosamente en nuestro viejo ordenador de tubo.

Aquí abundan las criaturas deformes, las calaveras, las ratas monstruosas, los seres imposibles y una fantasía medieval que no tiene nada de heroica ni de acogedora. Todo ello pasado por un filtro visual de colores intensos, texturas retro y efectos de pantalla CRT que terminan de construir esa sensación de estar jugando con una reliquia procedente de una dimensión paralela.

Y hay un detalle que convierte todo este despliegue artístico en algo todavía más especial: las ilustraciones de las criaturas y buena parte del imaginario visual han sido dibujadas por el propio padre de Jacob Jazz, el escultor Juan Luis Estévez.

Sí, el desarrollador ha convertido TETRIC en una colaboración artística familiar. Su padre se ha encargado de dar vida sobre el papel a buena parte de los monstruos que pueblan este universo, con un estilo de fantasía oscura clásica que encaja de maravilla con las habituales obsesiones estéticas de su hijo. De hecho, Jacob aprovechó el lanzamiento del videojuego para compartir nuevas ilustraciones de su padre y celebrar públicamente lo especial que ha sido trabajar juntos en este proyecto.

Jacob Jazz, un creador que lleva años haciendo lo que le da la gana

Para quienes todavía no conozcan a Jacob Jazz, conviene recordar que estamos hablando de uno de esos desarrolladores independientes españoles que resultan prácticamente imposibles de encasillar. Su trayectoria está repleta de videojuegos que parecen concebidos durante una noche de fiebre, con referencias al cine de serie B, el terror, la cultura pop y una nostalgia muy particular por los años noventa.

Ahí están Baobabs Mausoleum, aquella delirante aventura de misterio y terror surrealista, o Tamarindos Freaking Dinner, otra de sus extravagantes propuestas. Más recientemente sorprendió con el anuncio de FEAR FA 98, una combinación de fútbol y horror que demuestra que, en su cabeza, cualquier género puede mezclarse con cualquier otro si la idea resulta lo suficientemente descabellada. Este último tiene una demo ya disponible en Steam y en breve debería tener fecha de lanzamiento.

¿Quieres llegar al piso 666? Pues tendrás que ser el mejor jugador del mundo

TETRIC dispone de una clasificación mundial online, pero hay una particularidad: solo el jugador que ocupe el primer puesto del ranking podrá acceder al piso 666 del castillo. Así, tal cual. Nada de completar unas cuantas misiones secundarias, encontrar una llave secreta o pagar por un contenido adicional. Si quieres descubrir qué se esconde en esa planta infernal y conseguir la armadura dorada, tendrás que convertirte en el número uno del mundo.

TETRIC ya está disponible para PC a través de Steam desde el pasado 27 de octubre, con una oferta de lanzamiento del 10% hasta el 3 de noviembre. También cuenta con una demo para quienes quieran descubrir cómo funciona esta extravagante combinación de puzles, combates y fantasía oscura antes de lanzarse a la aventura. Hay que señalar, eso sí, que el juego figura actualmente con interfaz en inglés y sin traducción al español.

Porque hay muchos videojuegos de terror, pero un Tetris satánico con monstruos dibujados a mano y gráficos de pixeles gordos solo se le podía ocurrir a Jacob Jazz.