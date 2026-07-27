Prelude Dark Pain, la brillante semilla de un tactics patrio

Una genialidad artística que evoca a una evolución jugable de Final Fantasy Tactics con el estilo de Darkest Dungeon

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Hay tantos juegos proyectados en Prelude Dark Pain que es una bendición asimilar todas las evocaciones mientras entiendes que es un juego es capaz de enamorarte por su propio sello. El tactics sevillano con sabor a Darkest Dungeon desde su estética es toda una declaración de intenciones desde el excelso escaparate del lore a su jugabilidad, un espejo evolucionado del mítico Final Fantasy Tactics con sangre desbordante desde el primer suspiro.

Prelude Dark Pain atrapa por su concepto, engancha por su universo pero es aún más atractivo en el encaje de todas sus piezas cuando empiezas a conectar equipos, combos y gustos en el terreno de batalla. El efecto comiquero de la puesta en escena y la labor para convertir en barro todas las capas visuales hasta desplegar la historia son un conector instantáneo para todos los que hemos crecido disfrutando de Tactics Ogre o FFT para después saborear la muerte de Darkest Dungeon.

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La ópera prima de Quickfire Games es un RPG táctico enfrascado en posicionar la fórmula con apenas ocho trabajadores para darle vida a un juego que ha evolucionado mucho desde su concepción. La fórmula inicial juega con un mapa desde donde avistar Estátera en cualquiera de sus formas, desde la propuesta principal con la base argumental a unas secundarias que esconden una larga toma de decisiones con personajes, posturas, talentos y posibilidades jugables en cada uno de ellos.

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Mi sensación inicial es que el movimiento y el mapeo pecan de ser algo tosco de inicio, pero la realidad es que es una propuesta fundamental para no ir pantalla tras pantalla sin tener la sensación de que el viaje lo hace otro. Es necesario, define al mismo tiempo el valor del indie y las capacidades hasta llegar a cualquier esquina, pero con ese asterisco la realidad pasa por entender que es una base necesaria para realzar el juego en las batallas.

El primer aspecto para entender la jugabilidad con o sin una base en el género está en el manejo del mapa, mando en mano (es mucho más recomendable que el teclado), para entender que hay mucho más que los ataques. Con una larga lista de estados alterados, fundamentales para entender la evolución jugable, el todo está en controlar el movimiento, los roles y la ejecución de varias habilidades en un único turno.

Prepararse para ello es parte de la estrategia tras el control de la iniciativa, el entorno y el tablero, porque el control de la altura y el medidor de la energía es crucial para ello. Por eso la simple colocación de los personajes puede hacerte repetir una run si tu mente tiene una idea predeterminada para, por ejemplo, hacer de Soren el asesino más implacable en el primer turno por su rapidez.

A partir de ahí el manejo en el árbol de habilidades es crucial para los retos más imponentes, que los hay y son realmente interesantes para alguien que necesite algo más que superar un modo historia. Por eso el control de los talentos en busca de sinergias es mi all-in en Prelude Dark Pain una vez controlas todas las mecánicas del juego. Ese tipo de elecciones cuando todavía no lo has desbloqueado todo es la base para ir aparte, hacer un esquema mental de todo lo que es tu equipo en ese momento, y así ejecutar la acción de saber hacia dónde destinas los puntos de poder y los de tus habilidades (activos o pasivos).

Te compras el juego por el arte para quedarte a vivir en Estátera

El diseño artístico es una fantasía. Los matices de los dibujos hechos a mano en su totalidad le dan otro aire no solo a la puesta en escena de la historia, sino a los personajes en sí mismos. Y se nota en la consecución de la atmósfera de cada escena, en los símbolos, en el mapa y sobre todo en los personajes gracias a un despliegue que casa a la perfección con los protagonistas de la acción, desde las diferentes poses a los ataques de cada personaje.

De esa satisfacción así como de un prólogo asombroso, nace una identificación pura que a veces me hace vivir la aventura más como Tizón o como Gala, los dos personajes con los que más he conectado, mosquete mediante. Y es esa sensación la que luego empieza a acompañarte a pensar si la mejor combinación estratégica es la ideal para superar un reto...o prefieres buscar el gancho temático para establecer tu propio bloque. Ya depende de dónde quieras colocar el reto, si en tu cabeza o entre los desafíos que propone el juego para llegar a todos los rincones ocultos.

Otro de los atractivos está en el diseño y la concepción de los villanos, en algunos momentos con una personalidad desbordante que pide a gritos incluso más presencia que los protagonistas. Y ahí reside el éxito de Prelude Dark Pain, en entender cómo darle voz a la historia, explotar una tradición envuelta en los matices de un juego como este, y además presentarlo como un título muy maduro a pesar de su perfil de indie.

Con las excepciones de algunos diálogos que me descolocan a veces por darme la sensación de que me quieren contar la historia en vez de hacerlo los personajes por sí mismo con sus actos, la historia me ha maravillado. Sabe encajar con la dirección de arte para convertir el juego en un molde perfecto hasta llegar al aspecto jugable, y de ahí a la concordancia con la práctica hay un conector bestial gracias a las misiones del mundo, que guardan pequeñas dosis a los más avezados para alimentar más el trasfondo. Como fanático de Yasumi Matsuno (padre de Tactics Ogre y Final Fantasy Tactics) y fiel seguidor de la guadaña de Darkest Dungeon, mi conexión con Prelude Dark Pain fue automática y desde antes de escribir esta reseña no oculto que mi lista de colegas ya está preparado para servirse de esta genialidad desde su lanzamiento este 27 de julio.

Lo mejor

La ambientación es el techo de Prelude Dark Pain

Jugabilidad y sinergias, los dos mandamientos para entender por qué es un juegazo

El lore, la profundidad y la construcción de los personajes es tan genuina como espectacular

Lo peor

La historia es maravillosa, pero a veces hay diálogos algo forzados para dar pie a algunos hechos

Hay algún menú algo engorroso, como el de las armas