Walk the Frog: Un viaje de post-its, ranitas y puzles acogedores

Un cozy game pequeñito, adorable y lleno de corazón que se juega pegando y despegando notas adhesivas

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Desarrollado por un pequeño estudio alemán formado por dos desarrolladores, este cozy game nos pone en la piel rugosa y resbaladiza de Froggo, una rana que intenta comerse unas cuantas moscas y volver a casa junto a su mejor amigo Buddy. El problema es que el mundo está completamente desordenado, fragmentado en pequeños post-its dibujados a mano que tendremos que reorganizar para reconstruir caminos, escenarios, retos y recuerdos. Sí, Walk the Frog es tan adorable como suena.

Walk the Frog ya está disponible para PC en Steam.

Sencillo… pero sorprendentemente ingenioso

La gran idea de Walk the Frog funciona porque es extremadamente fácil de entender. Cada nivel aparece roto en pequeñas notas adhesivas que podemos mover libremente sobre una mesa virtual. Nuestro objetivo consiste en recolocar esas piezas hasta formar un camino coherente para que Froggo avance y resuelva pequeñas situaciones que recuerdan a preciosos cuentos infantiles.

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Lo interesante es que el juego no se limita a ser un simple rompecabezas visual. Poco a poco empieza a introducir pequeños giros: interruptores ocultos, luces que debemos conectar, personajes con los que interactuar o detalles del escenario que nos obligan a observar mucho más atentamente los dibujos.

Hay momentos en los que Walk the Frog recuerda a mezclar un puzzle tradicional con un cuento ilustrado interactivo. Nos fijamos en raíces de árboles, sombras, patrones del fondo o pequeños detalles dibujados para descubrir dónde encaja cada pieza. Nunca llega a ser frustrante, pero sí lo bastante inteligente como para mantenernos atentos durante toda la aventura. Y por su bonito parecido a un cuento infantil, sus puzles son ideales para resolver junto a niños.

Un estilo artístico que enamora

Visualmente, Walk the Frog tiene una personalidad arrolladora. Todo parece dibujado a mano sobre post-its amarillos y el resultado transmite una sensación artesanal absolutamente preciosa.

Cada escenario está lleno de pequeños detalles adorables: entornos apacibles, plantitas diminutas, casas decoradas, insectos simpáticos y animales que parecen salidos de un cuaderno de bocetos lleno de cariño. La estética está completamente integrada en la jugabilidad y el mundo y la narrativa se construye y reconstruye delante de nosotros a base pegar notas ilustradas.

Cuando las notas adhesivas encajan todo cobra vida y los escenarios revelan objetos ocultos, nuevos detalles o personajes con los que interactuar. Y todo ocurre sobre un escritorio virtual que podemos arrastrar o agrandar o reducir a golpe de ratón.

Una aventura pequeñita con mucho corazón

Aunque la estructura gira alrededor de los puzles, el juego también dedica tiempo a construir un mundo entrañable. Durante el viaje conocemos ratones, topos, patos, escarabajos, caracoles y otras criaturas con diálogos absurdos, tiernos y muy divertidos. Eso sí, los textos del juego y los diálogos sólo están en inglés (y en alemán) y no está traducido al español. Eso si, el lenguaje es tan sencillo (piensa que es como los textos de un cuento infantil) que con un nivel básico de inglés es fácil entender toda la historia sin mucho problema.

Y luego está el sonido. La banda sonora de piano suave crea una atmósfera relajante que se acompaña del leve sonido de la brisa, la lluvia o las moscas y grillos a lo lejos. La música nos abraza mientras resolvemos puzles tranquilamente. Y los sonidos que emite Froggo cuando habla son tan reconfortantes, además de los extraños idiomas del resto de animales.

Quizá el mayor problema de Walk the Frog sea precisamente que se acaba demasiado pronto. Sus 18 niveles dejan con ganas de mucho más, especialmente porque el juego introduce nuevas ideas constantemente y nunca llega a agotarlas del todo.

Aun así, es imposible no terminar la aventura con una sonrisa. Walk the Frog entiende perfectamente el valor de las experiencias pequeñas pero memorables. Solo quiere ofrecernos unas pocas tardes acogedoras llenas de dibujos, puzles y ranitas adorables. Y sinceramente, lo consigue de maravilla.

Conclusiones Walk the Frog

Walk the Frog es uno de esos indies pequeñitos que terminan quedándose a vivir en nuestra cabeza mucho después de acabarlos. Un cozy game inteligente, creativo y adorable que convierte algo tan simple como mover post-its en una aventura llena de personalidad.

Lo mejor:

Dirección artística preciosa y súper original

Puzles relajantes e ingeniosos

Ambientación cozy absolutamente encantadora

Lo peor:

Se hace bastante corto

No está traducido al castellano