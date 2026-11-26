Gustavo Maeso Madrid, 26 NOV 2026 - 12:00h.

Blizzard recupera el ritmo del WoW original y le da cuerda con más de mil misiones nuevas y nueve mazmorras

World of Warcraft: Forever hace historia y firma el mayor lanzamiento en los 22 años de vida de WoW

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Hay dos formas de saber que has vuelto a World of Warcraft. La primera es escuchar la música de Ventormenta y sentirte en casa en cuanto cruzas la puerta. La segunda es mirar el reloj y comprobar que la misión que ibas a hacer antes de acostarte te ha llevado a la otra punta del continente, donde ahora estás esperando un barco. En World of Warcraft: Forever esa segunda forma sigue gozando de una salud estupenda. La diferencia es que, de camino al embarcadero, puede que alguien te haya invitado a una mazmorra que hace veinte años ni siquiera existía.

A Azeroth le ha sentado bien volver a estar de moda. Según Blizzard, Forever ha batido los récords de la saga tanto en el pico de jugadores simultáneos de un lanzamiento como en el número de jugadores que han regresado. La curiosidad por ver cómo luce el viejo mundo explica parte del reencuentro. Lo que me entusiasma de esta vuelta es que aún podemos reconocer cada curva del camino y, al doblar una de ellas, encontrarnos con un motivo para salirnos de la ruta.

El nivel 60 queda lejos. Estupendo

Si en el WoW moderno se sube deprisa para llegar a la campaña y al contenido de máximo nivel, y Classic recupera las expansiones en orden, Forever parte del Azeroth original con un plan propio. El tope se fija en el nivel 60 y la progresión es horizontal. A partir de ahí, el recorrido pasa por conseguir equipo, explorar nuevas mazmorras y bandas a medida que se incorporen o desarrollar otros personajes. El árbol de Legado da sentido a esto último con ventajas de cuenta, como obtener más materiales al recolectar.

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Blizzard reparte más de mil misiones nuevas por el mapa. Algunas enlazan zonas que antes quedaban un poco a trasmano y otras introducen las profesiones o te consiguen una bolsa cuando tu inventario empieza a parecer el cajón de los cables. Las grandes incorporaciones tardan en aparecer. The Riverglades se reserva para niveles intermedios y el monte Hyjal, con sus historias sobre las secuelas de la guerra, anima el último tramo. Por el camino mandan las historias pequeñas, como la de una granja en apuros o la de unos libros robados por kóbolds a los que quizá habría sido mejor dejar sin lecturas.

El combate también se toma su tiempo. Seleccionamos objetivo, esperamos el enfriamiento global y vamos ampliando el repertorio con habilidades que compramos al instructor de clase. Hay una satisfacción muy de WoW en ahorrar para ese ataque que llevas dos niveles esperando. La paciencia se agota antes con las misiones de recolección. Puedes ver los cuernos en la cabeza de cada sátiro y aun así pasarte media tarde buscando uno que tenga la amabilidad de soltarlos. Y el tutorial inicial explica bien lo básico, aunque luego el juego se queda corto orientándote cuando se te acaban las misiones de tu nivel.

Una Azeroth que merece la caminata

La mejora visual se aprecia especialmente al viajar a pie. La niebla de Bosque del Ocaso cambia la sensación de recorrer sus caminos, las tormentas transforman Los Baldíos y la mayor distancia de dibujado permite distinguir Nordrassil desde Durotar. El agua gana movimiento y, al sumergirnos, hasta el sonido se amortigua. Me alegra que la música conserve su protagonismo. El coro de la abadía y la entrada a Ventormenta siguen haciendo que llegar a un sitio sea un pequeño acontecimiento.

La novedad más vistosa son los Célicos, unos elfos de piel azul que pueden sumarse a la Horda o a la Alianza. Tienen animaciones propias, nuevas formas de druida y una habilidad de planeo que viene de perlas cuando calculas una bajada con más entusiasmo que cabeza. Su isla inicial, Zephras Isle, es uno de los mejores escaparates del lavado de cara. El acceso a Forever está incluido en la suscripción de WoW, pero la raza y su zona de inicio se venden en un paquete de pago. Cuesta defender que una de las novedades más llamativas quede ligada a una compra adicional.

El mejor encuentro puede ocurrir antes del jefe

De las nueve mazmorras nuevas, Hall of Thanes ya pide cierta coordinación en los primeros niveles. Los encuentros dejan margen para decidir qué grupos esquivar y cuáles atraer, una libertad estupenda hasta que alguien trae a la sala de al lado entera. Buena parte de la experiencia se cobra al entregar las misiones de mazmorra. Eso hace que la primera visita tenga más aliciente y que repetirla para subir de nivel resulte menos rentable.

También es mucho más fácil coincidir con amigos. Elegimos entre juego normal, JcJ y rol, y el sistema de capas distribuye a los jugadores para aliviar la saturación. El cambio importante se nota en lo cotidiano. Podemos agruparnos con alguien para matar a un élite, compartir los beneficios de una hoguera o echar una mano al siguiente que llegue. Sin monturas voladoras, hay tiempo de sobra para que una excursión rutinaria acabe en charla. Y si nadie tiene prisa, hasta la espera del zepelín puede ser un buen momento para sacar el baile ridículo de tu personaje.

Conclusiones

World of Warcraft: Forever me devuelve las ganas de pasar una noche en Azeroth sin más plan que ver adónde lleva el camino. El ritmo exige paciencia, la orientación flojea en algunos tramos y hay encargos que uno borraría del registro sin remordimientos. Pero entre las mazmorras nuevas, el trabajo visual y las ganas que tiene la gente de volver a jugar junta, este Azeroth recupera la sensación de que cualquier noche puede salir una buena historia. Y las horas del reloj volverán a pasar sin que te des cuenta.