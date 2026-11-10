Gustavo Maeso Madrid, 10 NOV 2026 - 17:09h.

Blizzard confirma que su nuevo MMORPG ha batido todos los récords de jugadores simultáneos y usuarios que regresan a Azeroth, superando incluso a expansiones históricas como Wrath of the Lich King

Dungeons & Dragons: World of Warcraft - Azeroth sobre la mesa

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Hay algo especial en regresar a Azeroth. Volver a escuchar la música de Elwynn Forest, recorrer las calles de Ventormenta o embarcarse en un zepelín desde Orgrimmar despierta sensaciones que millones de jugadores llevamos más de dos décadas compartiendo. Y parece que World of Warcraft: Forever ha conseguido transformar esa nostalgia en un éxito sin precedentes para Blizzard. La compañía acaba de confirmar que su nuevo MMORPG ha protagonizado el mayor lanzamiento de toda la historia de la franquicia.

Según ha anunciado Blizzard en sus redes sociales, WoW: Forever ha registrado el mayor pico de jugadores simultáneos y el mayor número de jugadores que regresan al universo Warcraft desde que el título original se estrenase en 2004. Un hito especialmente significativo teniendo en cuenta que hablamos de una franquicia que ha vivido lanzamientos multitudinarios como los de Wrath of the Lich King, Cataclysm o Warlords of Draenor.

El regreso a Azeroth que ha superado todas las expectativas

Estrenado el pasado 4 de noviembre, World of Warcraft: Forever llevaba meses despertando una enorme expectación entre los aficionados. Su beta ya había conseguido reunir una cantidad extraordinaria de participantes, pero ni siquiera aquello permitía anticipar la magnitud del fenómeno que estaba a punto de producirse.

Durante el fin de semana posterior al lanzamiento, Blizzard compartió un mensaje de celebración en la cuenta oficial de World of Warcraft en X, agradeciendo a la comunidad haber convertido el estreno en un acontecimiento histórico. La compañía confirmó dos récords: el lanzamiento con más jugadores conectados simultáneamente y el mayor número de usuarios que han regresado al juego.

El dato resulta especialmente interesante porque WoW: Forever no es una expansión convencional. Se trata de una nueva interpretación del Azeroth original, concebida como una experiencia permanente que convive con el World of Warcraft moderno y WoW Classic. Una propuesta que recupera la importancia de la exploración, las aventuras compartidas y el descubrimiento de un mundo que vuelve a sentirse enorme y peligroso.

Pero Blizzard no se ha limitado a recuperar viejas zonas y enemigos. Esta nueva versión incorpora más de 1.000 misiones, territorios ampliados y reinterpretados, nuevas historias y contenido diseñado para ofrecer sorpresas incluso a quienes conocen cada rincón de los Reinos del Este y Kalimdor.

Más jugadores nuevos que en los últimos 15 años

Quizá el dato más sorprendente no sea que millones de veteranos hayan sentido la llamada de Azeroth, sino que esta nueva aventura también está conquistando a quienes nunca habían pisado su mundo. Holly Longdale, productora ejecutiva y vicepresidenta de World of Warcraft en Blizzard, compartió otra estadística especialmente llamativa: WoW: Forever ha conseguido atraer a más jugadores completamente nuevos que cualquier lanzamiento de la franquicia en los últimos 15 años.

Para encontrar un estreno con una capacidad de captación comparable hay que remontarse a la época de Cataclysm, la expansión de 2010 que transformó para siempre el mapa de Azeroth.

El fenómeno demuestra que el atractivo del World of Warcraft clásico va mucho más allá de la nostalgia. Existe toda una generación de jugadores que nunca vivió aquellos primeros años del MMORPG y que ahora encuentra en Forever una oportunidad para experimentar una aventura diferente a la que ofrecen muchos de los grandes juegos online actuales.

Un lanzamiento multitudinario y sorprendentemente tranquilo

Otro de los grandes éxitos de Blizzard ha estado en el apartado técnico. Pese a la avalancha de jugadores conectándose durante los primeros días, World of Warcraft: Forever ha disfrutado de un estreno notablemente estable, algo que no siempre ha acompañado a los grandes lanzamientos de la franquicia.

Para soportar semejante demanda, Blizzard desplegó una infraestructura que incluía 3.924 máquinas virtuales, más de 251.000 GB de memoria RAM y 70.480 núcleos de CPU. Un despliegue tecnológico gigantesco destinado a evitar que el regreso masivo a Azeroth se convirtiera en una pesadilla de colas y desconexiones.

Y mientras buena parte de la comunidad disfrutaba descubriendo las novedades a su ritmo, los jugadores más competitivos ya estaban protagonizando su propia carrera contrarreloj.

La primera expedición que consiguió alcanzar el nivel máximo, establecido en 60, completó la hazaña en unas 52 horas. Un grupo europeo de cinco jugadores recurrió a una composición de tres magos, un paladín y un chamán para optimizar la experiencia obtenida y conquistar la cima antes que nadie.

¿Ha encontrado Blizzard la fórmula para el futuro de World of Warcraft?

El desarrollo de WoW: Forever llevaba tiempo gestándose dentro de Blizzard, pero el éxito de Season of Discovery en 2023 terminó de convencer a la compañía de que existía un público dispuesto a abrazar una reinterpretación del World of Warcraft original. Y los resultados parecen darle la razón.

Frente a una versión moderna de WoW cada vez más centrada en la velocidad de progresión y las actividades de máximo nivel, Forever apuesta por recuperar el valor del viaje, la cooperación y las pequeñas aventuras que surgen cuando uno se pierde por Azeroth.

Eso no significa necesariamente que una filosofía sea mejor que la otra. De hecho, ambas propuestas pueden convivir perfectamente y atraer a públicos diferentes. Pero el extraordinario estreno de Forever sí parece demostrar que todavía existe un enorme interés por un MMORPG que invita a disfrutar del camino y no únicamente de la recompensa final.

Por supuesto, ahora llega el verdadero desafío: mantener esa comunidad activa una vez desaparezca la euforia del lanzamiento. El propio historial de World of Warcraft demuestra que un estreno multitudinario no garantiza que todos esos jugadores continúen suscritos meses después.

De momento, Blizzard puede celebrar algo que parecía difícil de imaginar después de 22 años de historia: su mayor éxito de lanzamiento no ha llegado necesariamente de reinventar por completo World of Warcraft, sino de recuperar aquello que hizo que tantos jugadores nos enamorásemos de Azeroth.