Gustavo Maeso Madrid, 24 NOV 2026 - 13:00h.

El survival horror de Yamaitachi, presentado en The Horror Game Awards 2026, enfrenta a un vidente y a una exorcista con los secretos de la familia Kamata

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El estudio independiente japonés Yamaitachi nos propone en Ugly Within recorrer en tercera persona la finca de la familia Kamata, que lleva generaciones venerando a una entidad sobrenatural. Para averiguar qué ha ocurrido allí tendremos que ponernos en la piel de dos personas con ideas muy distintas sobre cómo salir de una habitación embrujada.

Serafini Productions, la editora tokiota responsable de la saga BrokenLore, anunció el juego el pasado 20 de noviembre en The Horror Game Awards 2026. El primer tráiler nos deja echar un vistazo a la propiedad, una casa tradicional japonesa con pasillos en penumbra, habitaciones de tatami y espacios ocultos bajo el suelo. Dentro nos esperan los secretos de la familia y una pregunta que va ganando peso a medida que avanzamos. ¿Dónde acaba lo humano y empieza lo monstruoso?

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Uno ve lo que pasó y la otra se enfrenta a lo que queda

Shu Onodera puede ver el pasado que ha dejado huella en lugares y objetos. Sus visiones le permiten reconstruir escenas que ocurrieron entre esas paredes y encontrar pistas para resolver los puzles del presente. Su don tiene un límite bastante cruel. Puede ver lo que les sucedió a quienes estuvieron allí antes que él, pero es incapaz de cambiarlo. Si a eso le sumamos que su forma de sobrevivir consiste en moverse en silencio y evitar que lo descubran, ya podemos hacernos una idea de lo incómodo que será ponerse a investigar en mitad de un pasillo.

Reiko Miyama, en cambio, es una exorcista. Cuando se encuentra con las entidades que rondan la finca, puede plantarles cara y expulsarlas. El juego alterna entre ambos protagonistas y, con ellos, entre dos maneras de afrontar el peligro. Con Shu toca explorar con discreción, buscar pistas y resolver puzles. Con Reiko llega el momento de enfrentarse directamente a aquello que, con su compañero, preferíamos esquivar. Esa diferencia es lo que más nos intriga del planteamiento. Una habitación que cruzaríamos de puntillas con Shu puede ser precisamente el lugar en el que Reiko tenga que quedarse.

La familia Kamata tiene mucho que contar

La investigación va más allá de lo que Shu descubre en sus visiones. También habrá que seguir los rastros y registros que dejaron quienes pasaron por la propiedad, repartidos por una finca que la editora describe como un laberinto. Los recursos serán limitados, de modo que curiosear por los pasillos o bajar a un espacio subterráneo tendrá su coste. Sobre el papel, ahí está buena parte de la tensión. Queremos saber qué guardaban los Kamata, pero cada pista nos obliga a adentrarnos un poco más en su casa.

Y luego está la propia familia. Que los Kamata hayan venerado durante generaciones a la entidad convierte a los antiguos habitantes de la finca en algo más que un puñado de nombres en los documentos que recojamos. Los dos protagonistas llegan para descubrir qué se esconde allí, pero quizá lo más inquietante sea averiguar qué hicieron las personas que vivían en la casa. Es un buen punto de partida para un juego de terror que quiere jugar también con nuestra idea de lo bello y lo grotesco.

Plataformas e idiomas de Ugly Within

Ugly Within está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, donde llegará a Steam y Epic Games Store. La editora todavía no ha anunciado una fecha de lanzamiento. Ya se puede añadir a la lista de deseos y contará con doblaje íntegro en japonés. Los idiomas anunciados para la interfaz y los subtítulos son inglés, japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional.