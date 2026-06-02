Silver Pines: una mezcla de metroidvania y survival horror que llega el 8 de octubre

Gustavo Maeso 02 JUN 2026 - 16:39h.

El estudio sueco Wych Elm mezcla terror clásico, metroidvania y estética neo-noir y ya tiene demo en Steam.

Possessor(s): un metroidvania demoníaco que no termina de poseernos

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Una nueva propuesta de terror independiente ha llamado nuestra atención: Silver Pines se lanzará el 8 de octubre de 2026 en PC y consolas. Team17 y el estudio sueco Wych Elm han confirmado la fecha durante el showcase Horror Game Awards Midsummer Night’s Scream, acompañando el anuncio con un nuevo tráiler y una demo ya disponible en Steam.

En esta inquietante aventura nos pondremos en la piel de Red Walker, un investigador privado que llega al decadente pueblo estadounidense de Silver Pines. El lugar parece haber sido abandonado con prisas, como si sus habitantes hubieran huido de algo que todavía permanece entre sus calles. Una llamada misteriosa marca el comienzo del descenso: “Encuentra a Eddie Velvet”. A partir de ahí, nosotros también entramos en un caso donde cada puerta cerrada, cada sombra y cada recurso cuenta.

Un survival horror con estructura de metroidvania

Silver Pines se presenta como una carta de amor al survival horror tradicional, pero con una mirada propia. Su propuesta combina resolución de puzles, exploración laberíntica, gestión de inventario y recursos limitados. No hablamos solo de disparar a lo que se mueve: aquí cada bala, medicina o mejora puede marcar la diferencia entre sobrevivir o quedar atrapados en la pesadilla.

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Uno de sus rasgos más interesantes es la navegación tipo metroidvania. El pueblo está lleno de accesos bloqueados, caminos ocultos y pistas que obligan a revisitar zonas con nuevos objetos o información. Esa estructura encaja muy bien con el terror: volver a un pasillo que antes parecía seguro nunca es buena señal.

La perspectiva 2.5D también aporta personalidad. Wych Elm apuesta por animaciones rotoscopiadas y escenarios pintados a mano, con una estética de inspiración neo-noir que refuerza esa sensación de sueño extraño, decadente y peligroso.

Red Walker, Eddie Velvet y un pueblo que no quiere hablar

El misterio principal gira en torno a Eddie Velvet, un músico desaparecido sin dejar rastro. Red Walker llega para encontrarlo, pero pronto descubre que Silver Pines no es un simple pueblo olvidado. Sus habitantes, los que quedan, parecen esconder más de lo que dicen, y el pasado del lugar pesa como una amenaza constante.

Nos gusta especialmente que el juego no parezca apoyarse solo en sustos directos. La nota de prensa insiste en la atmósfera, la sospecha y el desconcierto. Eso coloca a Silver Pines cerca de ese terror psicológico en el que la pregunta no es únicamente “qué hay en la oscuridad”, sino “por qué todo parece construido para que no salgamos de aquí”.

Plataformas, demo y lista de deseados

Silver Pines llegará a Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch, Xbox Series y PlayStation 5. La buena noticia es que no hace falta esperar a octubre para probarlo: la demo de Silver Pines ya se puede descargar en Steam. Para quienes seguimos de cerca el survival horror indie, es una oportunidad perfecta para comprobar si su mezcla de puzles, inventario limitado, acción contenida y exploración retorcida consigue sostener esa tensión que promete.

Con su lanzamiento fijado para el 8 de octubre de 2026, justo en plena temporada de Halloween, Silver Pines apunta a convertirse en una de esas propuestas de terror que conviene tener muy vigiladas. Nosotros ya tenemos claro el encargo: encontrar a Eddie Velvet… y procurar que Silver Pines no nos encuentre antes.