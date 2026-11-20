Gustavo Maeso Madrid, 20 NOV 2026 - 12:19h.

Razer lleva los interruptores ópticos ajustables y los 8.000 Hz de la gama Pro a un teclado compacto a un precio contenido: 179,99 euros

Razer Huntsman V3 Pro Mini White Edition: precisión analógica en formato compacto

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El Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz no es un trabalenguas. Por el nombre, que cuesta casi tanto escribir como memorizar, podría pasar por otro teclado de la saga Huntsman de Razer pensada para los esports. Pero su sitio en la familia se entiende mejor al mirar qué hereda del Pro, cuyo análisis puedes leer aquí, y qué deja por el camino. Mantiene los interruptores ópticos analógicos de segunda generación y el sondeo de hasta 8.000 Hz, prescinde de la rueda y los botones multimedia dedicados y viene sin reposamuñecas. El resultado tiene bastante sentido si lo que te interesa de un teclado de esports está precisamente debajo de las teclas y tienes un presupuesto más ajustado.

Más sitio para el ratón y mejor sonido al teclear

El formato tenkeyless, o TKL, elimina el bloque numérico y conserva las flechas y la fila de funciones. Ese trozo de mesa que recuperas viene de perlas si juegas con la sensibilidad baja y necesitas mover el ratón de lado a lado sin darle un viaje al teclado. Y si toca llevárselo a una LAN, el cable USB-C desmontable facilita meterlo en la mochila. La placa superior de aluminio cepillado le da un acabado sobrio, al menos hasta que enciendes el RGB por tecla y vuelve a quedar claro quién lo fabrica.

Lo que más me convence del diseño es que Razer se haya ocupado también de cómo suena y cómo se siente al escribir. Las teclas de PBT de doble inyección tienen una textura agradable, los interruptores vienen lubricados y la espuma interior amortigua ese golpeteo hueco que acaba cansando cuando llevas un rato largo escribiendo. El sonido es más apagado y la pulsación tiene cuerpo. Eso sí, con un punto de activación muy alto en el recorrido, basta con rozar la tecla de al lado para colar una letra. Si compartes teclado entre el trabajo y las partidas, ahí tienes un buen motivo para guardar dos perfiles.

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Lo que cambia al levantar el dedo

Los interruptores miden con luz cuánto baja cada tecla y permiten fijar el punto de activación entre 0,1 y 4 mm. Puedes dejar las teclas de movimiento muy sensibles y pedirle algo más de recorrido a la que lanza una granada. Con Rapid Trigger, la tecla puede dejar de registrar la pulsación en cuanto la levantas apenas 0,1 mm y volver a registrarla al bajarla de nuevo. Ahí está, para mí, el ajuste más interesante del Huntsman. En un shooter en el que moverte penaliza la precisión del disparo, importa tanto cuándo sueltas la tecla como cuándo la aprietas.

Los 8.000 Hz cuentan otra parte de la historia. A esa frecuencia, el teclado puede enviar un informe al PC cada 0,125 milisegundos, frente a un milisegundo a 1.000 Hz. Ese intervalo corresponde a la comunicación por USB. Entre el dedo y lo que ves en pantalla también intervienen el juego, el PC y el monitor. Es fácil entender que un jugador competitivo quiera recortar ese margen. Si juegas unas partidas después de cenar, probablemente saques más partido de encontrar el punto de activación que te permite moverte a gusto sin pulsaciones accidentales.

Snap Tap resuelve otra situación. Si mantienes pulsada la A y aprietas la D, puede dar prioridad a la última tecla para que cambies de dirección antes de soltar la primera. El teclado admite hasta cuatro parejas y la función viene desactivada de serie. Conviene dejarla así en los servidores oficiales de Counter-Strike 2, donde Valve puede expulsarte de la partida si detecta este tipo de automatización del movimiento.

Un teclado de competición que también apetece usar el lunes

En el modelo Pro, una barra de LED indica los ajustes. Aquí se ilumina la propia fila de números, una solución ingeniosa que aprovecha las teclas que ya tienes delante. Con Fn + Tab ajustas el punto de activación y con Fn + Bloq Mayús afinas el Rapid Trigger. Los cambios se guardan en la memoria del teclado, que admite seis perfiles. Para ajustar teclas concretas con más calma está Synapse, también accesible desde el navegador. Así puedes llevarte tus ajustes a otro PC y retocarlos sin instalar la aplicación de escritorio.

Por 179,99 euros, echaría de menos el reposamuñecas antes que la rueda multimedia. Aun así, me parece la compra más sensata de la familia para quien quiere los ajustes de los Huntsman Pro y prefiere un teclado sencillo por fuera. Su mejor argumento aparece cuando das con una configuración que te permite parar y arrancar en el juego con la soltura que buscabas. Que al día siguiente puedas sentarte a escribir un rato largo y seguir disfrutando del tacto de las teclas dice más a su favor que cualquier cifra impresa en la caja.