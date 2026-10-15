Gustavo Maeso Madrid, 15 OCT 2026 - 18:00h.

La nueva generación combina cancelación de ruido híbrida, Bluetooth 6.0 y audio simultáneo desde dos fuentes

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Tenemos el PC en el escritorio, una consola en el salón y unos cuantos juegos en el móvil. Con ese panorama, unos auriculares capaces de saltar fácilmente entre todos estos dispositivos y seguir disfrutando sin cortes es algo que se agradece. Los Razer Barracuda V2 Pro destacan precisamente por esta filosofía: unen las funciones de un equipo de audio de alta gama para videojuegos y las de unos auriculares inalámbricos para música y llamadas en tu móvil. Todo ello con cancelación activa de ruido y un diseño pensado para salir de casa.

Esta segunda generación introduce cambios en aspectos muy concretos del Barracuda Pro original. Menos peso, más autonomía, menor latencia inalámbrica y la posibilidad de escuchar simultáneamente el juego en tu PC y el teléfono. También incorpora un micrófono desmontable y actualiza su tecnología de audio espacial. Con un precio recomendado de 219.99€, el conjunto busca cubrir distintos usos sin obligarnos a cambiar de auriculares cada vez que cambiamos de pantalla.

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Menos peso y un diseño que se recoge para viajar

El primer cambio aparece en la báscula. Los Barracuda V2 Pro pesan 285 gramos, frente a los 340 gramos del modelo anterior: una reducción de 55 gramos, aproximadamente un 16 %. Y es que los drivers que monta son de 40mm (en el anterior modelo eran de 50mm). Es una diferencia notable que afecta a la comodidad y ayuda a que sena mas comodos, por ejemplo, para ir con ellos por la calle.

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La construcción incorpora una diadema acolchada y almohadillas de espuma viscoelástica recubiertas de polipiel. Las copas giratorias permiten recoger el conjunto, mientras que el diseño plegable facilita su transporte. El Barracuda Pro anterior ya disponía de copas giratorias; esta renovación añade el plegado y un compartimento integrado para guardar el receptor inalámbrico USB-C. ¡Y esto si que es un elemento que se agradece!

Ese alojamiento consigue mantener junto a los auriculares el pequeño adaptador que necesitamos para la conexión de 2,4 GHz. Para quienes alternamos entre un ordenador y una máquina portátil, es un detalle práctico dentro de una propuesta centrada en la movilidad.

Dos fuentes de audio al mismo tiempo

La conectividad es uno de los apartados con más novedades. Los Barracuda V2 Pro utilizan Razer HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz mediante el receptor USB-C. El nuevo modelo consigue una latencia de 20 milisegundos, frente a los 35 milisegundos que desde Razer atribuían al modelo anterior.

A esta conexión se suma Bluetooth 6.0, con soporte para multipunto y Auracast. Y esa mezcla nos permite recibir audio por 2,4 GHz y Bluetooth a la vez. El ejemplo más directo es jugar con el receptor conectado al equipo y escuchar una llamada o música desde el móvil.

También podemos recibir audio por cable USB-C, una conexión directa para PC, PlayStation, Nitnendo Switch, Steam Deck y móviles compatibles.

Transductores de biocelulosa de 40 milímetros

En el interior encontramos transductores Razer TriForce Bio-Cellulose de 40 mm, con una respuesta en frecuencia de 12 Hz a 20 kHz. Esta tecnología permite reducir la distorsión y responder con rapidez a los cambios del audio, con especial atención a las voces, los instrumentos y los detalles de los videojuegos.

El cambio en el tamaño del transductor añade comodidad y portabilidad al diseño, pero no resta calidad de sonido a los auriculares. Puede que se resienta la sensación de aislamiento si eres de orejas grandes, pero la calidad de los graves, la claridad y la separación entre sonidos nos ha resultado realmente buena.

Los V2 Pro también incorporan perfiles de ecualización de diez bandas almacenados en los propios auriculares. Esta función permite adaptar la respuesta sonora a nuestras preferencias y forma parte de las posibilidades de personalización del equipo.

Cancelación híbrida y modo ambiente

La cancelación activa de ruido sigue presente en esta generación. Los Barracuda V2 Pro emplean un sistema ANC híbrido, que combina micrófonos que captan el ruido exterior con otros que supervisan lo que llega al interior de las copas. La finalidad es reducir el sonido del entorno durante la reproducción.

Tenemos cuatro niveles de cancelación, además de la posibilidad de desactivarla. Así podemos elegir la intensidad según dónde estemos y cuánto aislamiento busquemos..

El modo ambiente, activable con una pulsación, permite escuchar el entorno sin quitarnos los auriculares. Es una función pensada para atender una conversación o recuperar la percepción de lo que ocurre alrededor si los estamos utilizando mientras caminamos por la calle.

Un micrófono para jugar y otros para salir de casa

La captación de voz incorpora una de las diferencias más claras frente al modelo anterior. Los Barracuda V2 Pro cuentan con un Razer HyperClear Full Band extraíble, pensado para las comunicaciones durante las partidas en casa. Podemos colocarlo cuando necesitamos un micrófono de brazo y retirarlo para otros usos.

Al desmontarlo se activan los dos micrófonos internos con formación de haces, o beamforming. Este sistema orienta la captación hacia la voz y mantiene disponibles las llamadas sin el micrófono externo. El Barracuda Pro original recurría a micrófonos internos; la nueva generación añade una segunda configuración para adaptarse al contexto.

El equipo incorpora además reducción de ruido mediante IA procesada en los auriculares. Su objetivo es separar la voz del ruido de fondo. Es una función de tratamiento del micrófono, independiente de la cancelación activa que utiliza quien lleva puestos los auriculares.

THX Spatial Audio+ añade altura al sonido

En PC, la propuesta se completa con THX Spatial Audio+ y sonido envolvente virtual 7.1.4. Esta nueva versión incorpora una representación espacial con cuatro canales de altura. La intención es situar efectos alrededor y por encima del jugador, ampliando las posibilidades del posicionamiento sonoro.

Esta función requiere Razer Synapse instalado en un PC con Windows 11.

Ajustes desde el móvil y hasta 70 horas de batería

La Razer Audio App, disponible para iOS y Android, nos permite personalizar la experiencia cuando nos conectamos al móvil. Reúne controles de cancelación y modo ambiente, perfiles de audio predefinidos y ecualización personalizada. También permite ajustar la ecualización del micrófono y activar la monitorización de nuestra voz, útil para oírnos mientras hablamos y regular el volumen al que nos comunicamos.

La autonomía puede alcanzar hasta 70 horas, frente a las 40 horas del Barracuda Pro original. Una dato que baja ligeramente si utilizamos la cancelación de ruido activa, pero que en todo caso alcanza un buen número de horas. En nuestras pruebas, con distitnas sesiones de juego y música durante una semana, no hemos tenido que cargar los auriculares ni una sola vez.

Los nuevos Razer Barracuda V2 Pro son un equipo realmente versatil: menos peso, mucha más autonomía, audio simultáneo, micrófono desmontable y y un diseño reducido y plegable para transportarlo. La cancelación híbrida y la aplicación móvil mantienen la base, mientras que todos los cambios aplicados amplían sus posibilidades entre escritorio, consola y dispositivos portátiles. Un diseño realmente cómodo y un sonido premium ponen la guinda a unos auriculares que te van a servir para todo.