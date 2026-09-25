Gustavo Maeso Madrid, 25 SEP 2026 - 11:44h.

Amazon Luna presenta este frenético juego que integra canciones de Iron Maiden, Megadeth o Pantera en sus combates y patrones de enemigos

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Salvar la galaxia puede ser un trabajo bastante ingrato, pero hacerlo con guitarras atronadoras y Dave Mustaine dando instrucciones tiene otro rollo. Así es Space Metal Mania, un título de acción arcade que ya está disponible en exclusiva en Amazon Luna dentro de su colección GameNight. Una propuesta que mezcla naves, alienígenas, proyectiles por todas partes y una selección musical con nombres capaces de llenar unos cuantos festivales metaleros.

La idea nos lleva a los clásicos matamarcianos con perspectiva cenital, añade elementos rogue-lite y con hasta cuatro jugadores en cooperativo. Todo ello con una particularidad que condiciona las partidas: las canciones marcan el diseño de las oleadas y los enfrentamientos contra los jefes. Si alguna vez has acompañado un solo de guitarra aporreando una batería imaginaria, aquí tendrás otra ocupación para las manos: mantener tu nave de una pieza.

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Las canciones deciden cuándo se complica la batalla

Space Metal Mania propone recuperar territorios ocupados mientras atravesamos enjambres de enemigos, sorteamos lluvias de disparos y plantamos cara a jefes de grandes dimensiones. La música interviene en cómo se construyen esos combates, con ataques y situaciones preparados alrededor de los distintos pasajes de cada tema.

Jan Pytlik, responsable de producción de THQ Nordic Mobile GmbH, explica así el planteamiento: "Diseñamos las oleadas de enemigos y los patrones de los jefes alrededor de las estrofas, los breakdowns y los solos de las canciones". Una estructura que busca conectar lo que escuchamos con lo que sucede en pantalla, desde una barrera de láseres hasta el momento de máxima intensidad de una batalla.

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El repertorio incluye canciones con licencia de Iron Maiden, Megadeth, Mastodon, Avenged Sevenfold y Pantera, entre otros grupos.

Mejoras para la nave y distintas rutas por la galaxia

Bajo esa identidad musical encontramos un shoot 'em up que combina la agilidad del arcade con decisiones sobre cómo equiparnos y por dónde avanzar. A medida que eliminamos enemigos, conseguimos créditos para mejorar nuestra nave y afrontar desafíos cada vez más exigentes.

También podremos encontrar potenciadores, armas y dispositivos defensivos para adaptar nuestra forma de combatir. Esa progresión introduce los elementos rogue-lite prometidos por sus desarrolladores.

El recorrido ofrece distintas rutas con encuentros de combate, enfrentamientos de élite y misiones de liberación de planetas. Además, cuenta con tres niveles de dificultad, una opción para ajustar la exigencia tanto si tenemos callo esquivando balas como si tenemos menos mano. Además, siempre es un plus poder incorporar hasta tres compañeros en su modo cooperativo local.

"Es puro caos cooperativo en el sofá con tus amigos", resume Pytlik. El responsable de producción también destaca la posibilidad de transformar la nave en una máquina de destrucción a base de mejoras, mientras los enfrentamientos crecen en espectacularidad.

La accesibilidad forma parte de la propuesta de GameNight: basta con un teléfono y un televisor para jugar, sin necesidad de mandos especiales, una consola o un PC gaming. Space Metal Mania se incorpora a esta colección de Amazon Luna sin coste adicional para los miembros Prime.

Dave Mustaine nos guía entre neones y planetas en llamas

La presencia de Megadeth va más allá de sus canciones. Dave Mustaine presta su voz al Comandante, el personaje que guía a los jugadores mediante diálogos e intervenciones durante las partidas. Para el equipo, que también cuenta con aficionados al metal, trabajar con el músico fue uno de los momentos destacados del desarrollo.

Esa personalidad se extiende al apartado visual. Space Metal Mania toma como referencia la ciencia ficción de los años ochenta y las portadas de discos de heavy metal, con neones, fuego cósmico, planetas en llamas y estructuras gigantescas como ingredientes de sus escenarios.

Parafraseando a la mítica banda española Gigatrón: en este juego "veo mucho cuerno y mucha crin".