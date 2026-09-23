Gustavo Maeso Madrid, 23 SEP 2026 - 19:00h.

La actualización gratuita llega el 8 de octubre con Pendola Pass, un mapa montañoso donde el frío y la extracción pondrán a prueba a los Raiders

ARC Raiders celebra los 12 millones de copias vendidas con una actualización y un regalo

Compartir







Salir a la superficie en ARC Raiders va a exigir algo más que revisar la munición y hacer hueco en la mochila. Embark Studios ha presentado Frozen Trail 2.0, una actualización que nos llevará hacia las montañas del norte del Cinturón de óxido para explorar un gigantesco ARC caído, sobrevivir a cambios bruscos de temperatura y abordar una nave enemiga. También podremos construir nuestro propio hogar lejos de Speranza.

Frozen Trail estará disponible el 8 de octubre de 2026 sin coste adicional para quienes tengan el juego, en PC a través de Steam y Epic Games Store, PS5, Xbox Series X|S y mediante GeForce NOW. Embark la presenta como su actualización más ambiciosa y la enmarca en la celebración del primer aniversario de un título que, según las cifras del estudio, ha superado los 16 millones de copias vendidas. La presentación de sus desarrolladores permite profundizar en cómo funcionarán muchas de sus novedades, desde las cuerdas hasta las nuevas posibilidades de nuestro arsenal.

PUEDE INTERESARTE ARC Raiders recibe su primera gran actualización gratuita: North Line

Pendola Pass: una expedición al norte y un Emperor que investigar

El gran escenario de Frozen Trail será Pendola Pass, una región montañosa situada al norte de los mapas que ya conocemos. La expedición arranca cuando Celeste y Shani captan unas señales procedentes de un enorme caminante derribado, un Emperor. Celeste enviará a los Raiders a investigar qué podemos encontrar entre sus restos.

Acercarnos a esa máquina permitirá apreciar su escala. Los desarrolladores quieren transmitir la sensación de habernos metido en un lugar en el que quizá no deberíamos estar. Un reclamo estupendo para cualquiera que vea una estructura gigantesca y piense inmediatamente en cuánto botín cabrá dentro.

El mapa combinará verticalidad, espacios abiertos e interiores densos, con oportunidades para jugar con calma, aprovechar las distancias o meternos en enfrentamientos PvP a pocos metros del rival. El terreno complejo y sus nuevos puntos de interés obligarán a estudiar las rutas. Y habrá otro factor capaz de cambiar nuestros planes en plena incursión: el tiempo.

Flash Freeze, refugios y una extracción para tres

La condición meteorológica Flash Freeze podrá aparecer durante la partida y obligarnos a buscar protección rápidamente. Cuando llegue el frío extremo, habrá que entrar en un edificio o alcanzar uno de los refugios repartidos por el mapa.

Los Avalanche Shelters se activarán cuando se aproxime una borrasca y ofrecerán cobijo y botín. Esa combinación también puede atraer a otros Raiders. Podemos imaginar lo que supone llegar apurados a un refugio y descubrir que alguien más ha tenido exactamente la misma idea.

Pendola Pass contará además con un método de extracción propio: la Ballistic Gondola. Tendrá capacidad para solo tres Raiders y exigirá embarcar rápidamente una vez solicitada. La limitación de plazas y la necesidad de reaccionar a tiempo añadirán tensión al último tramo de la expedición, justo cuando más tenemos que perder.

Redirection: reclamar un botín que todos pueden querer

La nueva condición de mapa Redirection será exclusiva de Pendola Pass y permitirá obtener recompensas del ARC conocido como Collector. Para conseguirlas tendremos que exponernos.

El Transmitter empleado para solicitar ese botín atraerá tanto a los ARC como a Raiders rivales. Antes de recoger la recompensa habrá que valorar el riesgo, despejar la zona y defenderla. La propuesta encaja con esa parte del género de extracción en la que vemos una oportunidad magnífica y empezamos a preguntarnos cuánto tiempo tardará en complicarse.

Frigate: el desafío de abordar una nave ARC

El Emperor caído también provocará una respuesta de las máquinas. Según explica Embark, los ARC pondrán en marcha una operación de rescate y enviarán una de sus grandes naves: la Frigate.

Este enorme enemigo aéreo está planteado como un desafío avanzado para jugadores experimentados. La intención del estudio es que subir a bordo recuerde al abordaje de un barco pirata: alcanzar la nave, resolver un puzle, superar sus peligros y conseguir el botín.

Conviene tener claro el objetivo antes de gastar todo el arsenal. Los desarrolladores explican que no podremos hacer explotar la Frigate a base de disparos: tendremos que sabotearla. Eso sitúa el reto en cómo acceder a ella y desenvolvernos en su interior, además de en nuestra capacidad para combatir.

Bully, Skulker e Hydra: tres formas de ponernos contra las cuerdas

A bordo de la Frigate podremos encontrarnos con Hydra, un ARC equipado con tres pares de armas capaces de atacar a varios escuadrones simultáneamente. Su diseño permitirá repartir su atención entre distintos objetivos y, con ello, dispersar su potencia de fuego. La manera de afrontar el encuentro tendrá peso en el combate.

Bully apuesta por la presión constante a ras de suelo. Es una máquina corpulenta que tratará de recortar distancias y atacarnos sin descanso. Embark también destaca las situaciones dinámicas que puede generar su comportamiento físico: tropiezos, caídas y choques contra los jugadores capaces de derribarlos. Habrá que seguir sus movimientos muy de cerca.

Skulker juega con la distancia y las emboscadas. Más pequeño y muy rápido, buscará cobertura, cambiará de posición y aprovechará los despistes para disparar. Mantendrá un perfil bajo hasta desplegarse para atacar y volver a esconderse. Los responsables de su comportamiento reconocen que incluso durante las pruebas pierden su rastro y lo descubren a su espalda. Escuchar y localizar sus movimientos será parte del trabajo.

Outposts: nuestro hogar fuera de Speranza

La expedición hacia el norte servirá también para ampliar la presencia de los Raiders más allá de Speranza. Los Outposts o puestos avanzados serán espacios personales que podremos construir, ampliar y decorar, como una evolución de nuestro refugio.

Habrá módulos de distintas temáticas para dar forma al asentamiento y muebles que podremos fabricar. Embark quiere ofrecer más posibilidades de expresión a través del lugar donde vivimos, además de mediante el aspecto del personaje.

Los puestos avanzados tendrán también una función práctica: permitirán construir y mejorar mesas de trabajo y fabricar artículos. El estudio los plantea como un sistema que podrá evolucionar con el tiempo. En Frozen Trail, uno de sus elementos más importantes será la nueva estación de investigación.

Weapon Amplification: quince armas con nuevas posibilidades

La Research Station dará acceso a la Weapon Amplification, un sistema con el que los Raiders aprovecharán la tecnología ARC para modificar su armamento. Primero habrá que investigar las mejoras y después encontrar los materiales poco comunes necesarios para aplicarlas.

Los desarrolladores lo describen como una especie de quinto nivel de calidad, con un matiz fundamental: alcanzarlo no concede por sí mismo un aumento de estadísticas. Abre caminos de modificación mediante módulos que alteran el comportamiento de cada arma.

El sistema llegará inicialmente a 15 armas. Entre los ejemplos mostrados están convertir la Burletta en una pistola completamente automática, colocar una mira telescópica en la Renegade o añadir munición incendiaria a la Rattler.

Esta última también podrá equiparse con un tambor de 65 cartuchos, aunque conservará su peculiar recarga de dos balas en dos balas. Vaciarlo promete ser satisfactorio; volver a llenarlo tendrá su propio ritmo.

La intención es ampliar la personalización más allá de las mejoras anteriores y conseguir que algunas armas que apenas utilizábamos se conviertan en nuevas favoritas. Sobre el papel, es uno de los cambios con mayor potencial para hacernos reconsiderar qué llevamos a una incursión.

Stiletto y Bantam se incorporan al arsenal

Frozen Trail también estrenará dos armas. La Stiletto será un rifle de combate con munición ligera, concebido como una alternativa temprana a la Renegade. Embark lo sitúa por encima de la Kettle en eficacia contra los ARC y señala que también resultará útil frente a otros Raiders.

Su terreno preferido serán las distancias medias y largas. La recomendación del equipo es medir los disparos y aprovechar las coberturas. Podremos disparar más rápido si pulsamos el gatillo con mayor frecuencia, a costa de precisión, una opción para cuando alguien consiga acercarse demasiado.

La Bantam será un revólver de cañón corto diseñado como contrapunto a la Anvil. La presentación destaca especialmente sus sensaciones de uso y una animación de disparo desde la cadera que busca ese punto de fantasía de vaquero. Habrá que probarla para valorar su lugar en el arsenal, pero personalidad parece que no le va a faltar.

Un gancho para movernos y cuerdas para complicarle la vida al rival

El Grappling Hook será uno de los dispositivos más ambiciosos de la actualización. Se trata de una cuerda con gancho que lanzaremos a mano para sujetarnos a superficies y abrir nuevas posibilidades de movimiento.

Embark pone ejemplos como descender por la fachada de un edificio y entrar por una ventana, balancearnos para superar un hueco o soltarnos durante el recorrido. También podremos engancharnos a enemigos controlados por la IA, una posibilidad que invita a experimentar con las máquinas que encontremos.

El gancho forma parte de un sistema más amplio de cuerdas y sujeciones del que nacen otros dos objetos. El Tether Launcher permitirá conectar dos puntos entre sí. La Tether Grenade, por su parte, se lanzará al suelo, se enganchará a algo cercano y tirará de ello con fuerza.

Entre los usos que mencionan sus creadores están sacar a un jugador de una cobertura o estrellar drones contra el suelo. Son herramientas que pueden cambiar tanto las rutas de exploración como la forma de resolver un enfrentamiento.

Cámara, selfis, banjo y armónica

La comunidad de aficionados a la fotografía dentro de ARC Raiders ha inspirado otra incorporación: una cámara con controles para decidir cómo capturamos la superficie.

Tendrá zoom, ajustes predefinidos de apertura, enfoque automático y control manual del enfoque. También incluirá modo selfi y gestos específicos. El objetivo es dar herramientas creativas a quienes ya buscan encuadres y escenas dentro del juego.

La parte musical crecerá con un banjo y una armónica. Entre el frío, las máquinas y los rivales, todavía habrá quien encuentre un momento para organizar un pequeño concierto. Que el resto quiera escuchar será otra cuestión.

Diseños de armas, habilidades y nuevos desafíos

Las Weapon Stencils introducirán un sistema de personalización visual para las armas. Podrán obtenerse de distintas maneras y, una vez aprendidas mediante su consumo, se podrán aplicar tantas veces como queramos a las armas compatibles. Estos diseños no modificarán sus estadísticas.

También se renovará el sistema de desafíos, con retos más difíciles y experiencia adicional por completar objetivos opcionales. El árbol de habilidades recibirá tres habilidades nuevas y mejoras en las existentes, aunque los materiales facilitados no detallan todavía sus efectos.

Frozen Trail marcará además el comienzo de la sexta temporada de Trials, con nuevos retos que completar. Son cambios que ampliarán las metas de progresión junto a los puestos avanzados y la investigación de armas.

Qué incluye el pase de Frozen Trail y qué se paga aparte

Los Reward Passes evolucionarán la propuesta de los Raider Decks. El de Frozen Trail tendrá 60 niveles y dos recorridos: uno gratuito y otro prémium.

El Free Pass dará acceso a los cosméticos básicos y a las versiones base de todos los atuendos del pase. El prémium añadirá opciones de personalización para algunos conjuntos, variantes de color, peinados, mochilas y diseños legendarios para armas. Habrá un total de 50 las recompensas adicionales de ese recorrido de pago.

El Premium Pass costará 1.150 Raider Tokens y permitirá conseguir esa misma cantidad de tokens al completarlo. Si terminamos tanto el recorrido gratuito como el prémium, la recompensa total en moneda será de 1.350 Raider Tokens.

La otra vía para desbloquear el prémium será comprar el Frozen Trail Collector Set, un DLC que llegará también el 8 de octubre. Incluirá el conjunto de Renzo, el diseño de arma Dragon’s Breath, el peinado Bob Hair Style, 2.400 Raider Tokens y el acceso al Premium Pass.

La actualización jugable Frozen Trail 2.0 será gratuita para los propietarios de ARC Raiders. Con ella tendremos una nueva región que explorar, un hogar que construir y bastantes motivos para cambiar nuestro equipo habitual.